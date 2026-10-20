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Paro de subtes en las seis líneas: qué se sabe de la medida de fuerza y hasta cuándo dura

El servicio se encuentra interrumpido en todas las líneas; qué fue lo que causó la suspensión

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Este martes no funiona ninguna de las líneas de subtes ni le Premetro
Este martes no funiona ninguna de las líneas de subtes ni le Premetroricardo-pristupluk-11511

Este martes 20 de octubre todas las líneas de subtes y premetro se encuentran interrumpidas por una medida de fuerza gremial. El paro comenzó cerca de las 10 y desde el gremio informaron que se extenderá hasta que los delegados que están detenidos sean liberados.

Paro de subtes en todas las lineas
Paro de subtes en todas las lineas

Esta mañana se registraron incidentes en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, donde la Policía de la Ciudad detuvo al referente de AGTSYP Claudio Dellecarbonara y al delegado Facundo Heredia, luego de que se encontraran reunidos por la detención de otro trabajador que, ante lo que consideró un incumplimiento laboral de la empresa Emova, activó la apertura de molinetes.

Esta decisión, generó que la Justicia dispusiera la detención de los gremialistas por afectar el servicio de subtes, que ya había sido declarado de importancia trascendental para la población.

En imágenes que circularon en redes sociales se puede ver el forcejeo con efectivos de la Policía de la Ciudad.

Previamente, desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) informaron: “Nos declaramos en estado de alerta, exigimos el cese inmediato de este accionar y advertimos que, de persistir esta situación, la empresa concesionaria será la única responsable de la ruptura de la paz”.

Por qué no funcionan los subtes hoy

El gremio emitió un comunicado sobre la interrupción del servicio de todas las líneas de subtes y anticipó que el paro se extenderá hasta que se logre la liberación de las personas detenidas esta mañana.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) denuncia la detención arbitraria de dos trabajadores por parte de la Policía de la Ciudad en la estación Juan Manuel de Rosas (Línea B).

El servicio se encuentra interrumpido en respuesta directa a esta persecución y criminalización de la protesta.

El reclamo se originó frente a una sanción abusiva aplicada a un compañero y ante la falta de diálogo con la empresa, se realizaba una medida pacífica de apertura de molinetes que derivó en la arbitraria aprehensión policial.

No habrá servicio de Subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión.

El momento de la detención del delegado gremial que derivó en el paro total de subtes
El momento de la detención del delegado gremial que derivó en el paro total de subtes

Qué servicios están interrumpidos hoy

Los siguientes son los servicios interrumpidos y que no se reanudarán, según al anticipo del gremio, hasta la liberación de las personas detenidas. Los pasajeros ue habitualmente utilizan alguno de los siguientes servicios deberán buscar alternativas de viaje en la jornada:

  • Línea A
  • Línea B
  • Línea C
  • Línea D
  • Línea E
  • Línea H
  • Premetro

Por el momento el servicio no se presta y es necesario esperar la resolución de la Justicia y del Gobierno porteño sobre esta medida, ya que en junio pasado la Ciudad había dispuso que ante una medida de fuerza gremial, los servicios de subtes, colectivos y recolección de basura deberán garantizar niveles mínimos que van del 50 al 75% de su funcionamiento operativo.

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