Paro del 9 de mayo: cómo serán afectadas las universidades

Mañana no habrá clases en las universidades públicas. Como sucede en los colegios, la mayoría de las casas de altos estudios privadas intentarán tener una “jornada normal”, pese al segundo paro general de la CGT contra la gestión de Javier Milei que paralizarán o afectarán parcialmente diversas actividades.

Varias, sin embargo, tuvieron que adaptar sus cronogramas o actividades, principalmente por la falta de transporte ante la adhesión al paro de los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), los cuatro sindicatos ferroviarios, los metrodelegados del subte porteño y el Sindicato de Peones de Taxis.

“La universidad informa que el jueves 9/05 las actividades se desarrollarán normalmente”, indicó el comunicado en Instagram de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con varias sedes en la ciudad de Buenos Aires.

Informaron a los alumnos que ante cualquier inquietud deben comunicarse con su director de carrera e informan que “las inasistencias por motivos de fuerza mayor se considerarán de acuerdo a las situaciones particulares que puedan producirse” y “los exámenes programados para ese día se reprogramarán para el jueves siguiente (16/05)”.

Lo mismo sucede en la Universidad Torcuato Di Tella donde desde esta semana y la próxima estaban destinadas a la toma de exámenes parciales, por lo que no se dictan clases. “En la Di Tella, del 2 al 15 de mayo se toman exámenes parciales, por lo que no se dictan clases. Los exámenes programados para este jueves 9/5 pasarán al jueves 16/5″, contestaron ante la consulta de LA NACIÓN. Y agregaron: “Mañana la universidad permanecerá abierta, con sus servicios de apoyo (biblioteca, comedores, espacios de trabajo y estudio, etc.) en funcionamiento”.

Por su parte, desde la Universidad Católica Argentina (UCA) indicaron que mañana “la actividad será normal”.

“Las faltas no se van a computar, pero eso tiene que ver con el impedimento que van a tener algunos alumnos de llegar al campus (transporte), pero la universidad desarrollará sus actividades normalmente”, agregaron.

En tanto, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) optaron por continuar con las clases de manera virtual. “Mañana hay actividad académica de modo virtual. Eso se debe a la adhesión del transporte público al paro general”, indicaron.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), por su parte, mañana no habrá actividad. El gremio no docente adhiere al paro mientras que en el caso de los docentes el acatamiento es dispar, indicaron fuentes de la casa de altos estudios y al igual que las demás señalaron que el mayor impacto lo genera la falta de servicios de transporte, que estarán paralizados desde las 0 del jueves hasta las 24.

