Paro del 9 de mayo: cómo serán afectadas las escuelas públicas y privadas

Mañana será el segundo paro general de la CGT contra la gestión de Javier Milei. En reclamo por mejores condiciones para los trabajadores y en rechazo a las políticas libertarias, distintos gremios paralizarán o afectarán parcialmente diversas actividades. En el caso de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, tanto las de gestión estatal como las privadas, estarán abiertas.

“Nosotros garantizamos que las escuelas van a estar abiertas para recibir a los chicos”, indicaron desde el gobierno porteño ante la consulta de LA NACION.

De acuerdo con la política que viene implementando la administración desde el año pasado, a aquellos docentes que participen de la medida de fuerza se les descontará el día, como así también el proporcional del presentismo. En caso de que el docente no pueda llegar a la escuela a causa del paro de transporte, aclararon desde el Ministerio de Educación local, los directivos pueden justificar la falta como causa de fuerza mayor para evitar que el docente sufra ese descuento, que se verá reflejado en su recibo de sueldo.

A su vez, también señalaron que los representantes de los 17 gremios docentes de la ciudad fueron convocados en los meses de enero, febrero, marzo y abril por el ministerio y se acordaron paritarias en todos los encuentros. El salario neto de un maestro de grado sin antigüedad pasará a ser en abril de $1.018.112 para jornada completa, mientras que el sueldo para los maestros que cuentan con la máxima antigüedad será de $1.357.917. En tanto, el valor de la hora cátedra para el nivel secundario en abril será de $26.270 para docentes sin antigüedad y de $36.713 para aquellos con la máxima antigüedad.

Los colegios privados estarán abiertos, pero el paro de transporte puede afectar la concurrencia Ricardo Pristupluk

Lo mismo sucederá con las escuelas de gestión privada, que van a estar abiertas en su totalidad y garantizan a los padres que “no es un día perdido”. Así lo señaló Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (Aiepba) y de la Junta Nacional de Educación Privada (Junep), ante la consulta de este medio. También apuntó que aquellos docentes que no trabajan no cobrarán por el día de mañana. “Hay una cuestión también excepcional por el transporte y se analizará cada caso en particular”, dijo.

En ese sentido, Zurita también mencionó que los establecimientos están implementando diferentes estrategias para que tanto docentes como alumnos puedan llegar a las instituciones.

“Hay mucha gente que tiene movilidad propia, hay quienes viven cerca de la escuela. Se buscan las maneras. En muchas escuelas se están organizando sistemas de remís o carpooling. Hay distintas estrategias que las escuelas están utilizando para estar abiertas. En las escuelas privadas, tanto cuando hay paro docente como cuando hay paro general, permanecen abiertas y aseguran a los padres que el día no es un día perdido”.

Esta garantía, dijo Zurita, también rige para los colegios privados de la provincia de Buenos Aires que, de esta manera, mañana estarán recibiendo al alumnado.

LA NACION consultó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense sobre las previsiones de funcionamiento para las escuelas públicas del distrito, pero aún no obtuvo respuesta.

