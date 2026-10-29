Paro docente nacional hoy: ¿hay clases este jueves 29 de octubre?

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que nuclea a gran parte de los docentes de todo el país, anunció un paro nacional y movilización para reclamar justicia por la muerte de la docente de la maestra rural Nanci Godoy, en Corrientes.

Habrá josrnada de duelo y para nacional por la muerte de la docente Nanci Estela Godoy

De esta manera, alumnos y docentes de los establecimientos educativos de los distintos niveles de enseñanza verán afectada su jornada por la medida de protesta, luego de que ayer se encontrara el cuerpo de la docente que era buscada hace desde principios de mes.

“La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) expresa su profundo dolor e indignación ante la aparición sin vida de nuestra compañera Nanci Estela Godoy, de 52 años, directora suplente de la Escuela nº 626 del paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes, quien se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre”, inicia el comunicado que la entidad difundió en sus redes sociales.

El gremio docente expresó su apoyo a la familia de la víctima. “Desde Ctera abrazamos y acompañamos a su familia, a la comunidad educativa y a nuestro sindicato de base Suteco, que viene reclamando el esclarecimiento de los hechos. Ante esta situación, la Junta Ejecutiva de Ctera convoca para el jueves 29 de octubre a una jornada nacional de duelo, con paro nacional, movilizaciones, ya acciones en todo el país, para exigir Justicia por Nanci Estela Godoy”.

El texto sigue: “Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia. Asimismo, reclamamos al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional que asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que nuestra compañera desarrollaba su tarea docente”.

Paro docente nacional hoy: ¿hay clases este jueves 29 de octubre?

La convocatoria es nacional, por lo que impacta en todo el territorio argentino.

Se recomienda que cada familia contacte al establecimiento educativo para corroborar cómo transcurrirá la jornada y si efectivamente el centro tendrá clases. En este sentido, desde el Ministerio de Educación del gobierno porteño informaron a LA NACION al tratarse de una convocatoria de un solo gremio minoritario, la medida “no tiene impacto en la actividad”.