Alerta por una leche para bebés adulterada: hallaron una toxina seis veces por encima del límite permitido

La alerta comenzó cuando numerosos padres reclamaron porque sus hijos habían presentado distintos síntomas después de consumir leche maternizada en polvo adquirida en supermercados. A partir de esas denuncias se inició una investigación que permitió detectar la circulación de un producto falsificado que, según análisis oficiales, no era apto para el consumo y representaba un grave riesgo para la salud de los lactantes.

De acuerdo con la investigación, el producto en cuestión era una falsificación alimentaria de leche maternizada en polvo de una reconocida empresa láctea. También se logró establecer que la mercadería era almacenada en distintos inmuebles y posteriormente distribuida a través de comercios y plataformas digitales.

El dato más preocupante surgió de un informe pericial elaborado por el Senasa. Tras analizar las muestras secuestradas, los especialistas detectaron niveles de aflatoxina M1 que superaban en más de seis veces el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino.

Las muestras analizadas presentaron niveles de aflatoxina M1 superiores a los permitidos por el Código Alimentario Argentino PFA

El informe concluyó que el producto no es apto para el consumo y representa un grave peligro para la salud de los lactantes. Los especialistas advirtieron que, al depender de este alimento como su principal fuente de nutrición, los bebés quedarían expuestos de manera constante a un grave riesgo toxicológico.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el representante legal de la firma láctea afectada. Según consta en la investigación, la presentación se realizó después de recibir una serie de reclamos formulados por padres cuyos hijos habrían sufrido efectos adversos tras consumir la leche en polvo adquirida en distintos supermercados.

A medida que avanzó la pesquisa, se determinó que la mercadería también era ofrecida mediante canales de venta online y distintas plataformas digitales.

Los procedimientos realizados en el marco de la causa permitieron secuestrar más de 500 unidades de leche de fabricación no controlada.

Las pericias también detectaron diferencias con respecto al producto original. Entre ellas se observaron variaciones en el tamaño y la calidad de la cuchara plástica incluida en los envases.

Los investigadores detectaron errores tipográficos en el envase, entre ellos la palabra “Adventencia” en lugar de “Advertencia” PFA

Además, los investigadores encontraron errores tipográficos en el packaging. Entre ellos figuraban las palabras “Adventencia” en lugar de “Advertencia” y “Olico” en vez de “Oleico”.

Los envases secuestrados poseían la identificación de lote “L:Y010 F-011207563 ELAB 10/01/26 VTO: 10/01/27”.

El informe pericial incorporado al expediente permitió establecer que la leche adulterada había ingresado al circuito de comercialización pese a no reunir las condiciones exigidas para su consumo.

La investigación continúa para determinar el alcance de la distribución de la mercadería, establecer todos los puntos donde fue comercializada e identificar a los responsables de su fabricación y venta.