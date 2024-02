Paro docente: un gremio denunció “presiones” del Gobierno porteño y lanzó una dura advertencia

escuchar

En el marco del paro que cierto sector de los maestros conduce este lunes en reclamo de la paritaria nacional y en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), Sonia Alesso, secretaria general de Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), respaldó la medida de fuerza, denunció al Gobierno porteño y lanzó una dura advertencia.

“El nivel de presión que puso en las escuelas no tiene nombre. Con mails y llamadas”, dijo Alesso, quien aseguró así que el Gobierno porteño “presionó” a los directivos de los colegios para que no se lleve adelante la medida de fuerza en las instituciones del distrito.

La gremialista se refirió también a lo que podría ocurrir luego de la reunión prevista para este martes con autoridades del Ministerio de Educación nacional. “Vamos a continuar el plan de lucha si no tenemos resultados”, advirtió en Radio 10.

Docentes agrupados en el gremio Ctera (que pertenece a la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA) iniciaron hoy un paro nacional por 24 horas en el día en que deberían comenzar las clases en ocho provincias. Además, la medida de fuerza se da justo un día antes de la convocatoria hecha por el Gobierno a una reunión en la que, junto a los ministros de Educación de todos los distritos y los dirigentes sindicales del sector, se procurará acordar el convenio marco nacional del salario mínimo para los educadores.

Esta convocatoria provocó que cuatro de los cinco gremios docentes que habían llamado al paro decidieran poner en pausa el paro de actividades hasta, por lo menos, mañana, pero Ctera mantuvo la posición. Con la medida de fuerza activada, a la que se adhirió el gremio porteño Ademys, la vicejefa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, ratificó que este lunes arranca el ciclo lectivo en el distrito y que “se les descontará el día a los docentes que no trabajen”.

Alesso criticó al jefe de Gobierno Jorge Macri por esta decisión: “Me parece que debería entender que las escuelas necesitan la asignación educativa. Desde que comenzó la decisión del paro empezaron a presionar directores de una forma enorme. Es verdad que hubo un acuerdo paritario en la ciudad, pero es verdad que sí se eliminaron los fondos nacionales. Ojalá los estuviera defendiendo para los docentes porteños”.

Días atrás, la gestión de Macri acordó con 15 de los 17 sindicatos porteños un aumento del salario inicial que lo llevó a $871.332 .

Sobre el encuentro de este martes con autoridades nacionales, Alesso dijo que “esa reunión no es una paritaria y no tiene una forma legal de paritaria”. “Vamos a ir con el planteo de que paguen los fondos y la necesidad de que se discutan los salarios”, enfatizó. “Si no se soluciona esto, el mes que viene los docentes van a sentir lo que está pasando en el salario. Volvimos a insistir para unas paritarias oficiales”, explicó la sindicalista, que llamó a movilizarse, a partir de las 10 de este lunes, frente a la sede del Ministerio de Educación de la Nación, en el barrio porteño de Recoleta.

De acuerdo con el calendario escolar oficial, las jurisdicciones que darán el puntapié inicial del ciclo lectivo son, además de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

