Este viernes, en medio de la incertidumbre por el inicio de clases en todo el país ante los reclamos salariales de los gremios, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, adelantó que en territorio porteño no hay gran adhesión a la medida de fuerza y resaltó que los docentes que no se presenten a trabajar el lunes no cobrarán el día.

“De los 17 gremios que hay en la Ciudad solo uno dice que va a adherir al paro, por lo que no debería haber problemas en el inicio del ciclo lectivo”, indicó en diálogo con radio Mitre el funcionario y tras ello confirmó: “Como es un paro fuera de lo legal, a quienes adhieran les vamos a descontar la jornada; el que no va a trabajar no cobra, es un paro que es ilegal”.

Al insistir en que no reportan serios inconvenientes para que la semana que viene las escuelas funcionen, el alcalde indicó que se cerró un acuerdo paritario que incluye garantizar a los docentes la plata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que el gobierno de Javier Milei decidió no girar.

En este marco, resaltó no entender la decisión del único gremio que anunció que podría no presentarse a trabajar el lunes. “Han plateado que adherirían al paro en apoyo al resto del país, es ridículo, el laburo es acá, se paga acá y los chicos están acá”.

Asimismo, al explayarse respecto de la decisión de no pagar el día a quienes no concurran a las aulas, anunció el armado de un fondo en beneficio a los docentes que no reporten ausencias. Macri, exintendente de Vicente López, dijo: “Con lo que descontamos construimos un fondo que se repartirá a los docentes que no adhieren, es una buena manera de incentivar a los que quieren estar en clases”.

