Bregman insinuó que “iba a robar” choclos y desató una polémica: “Está mal diputada”

Una inusual polémica se generó en plena reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, durante el debate sobre los proyectos contra el vandalismo rural, cuando Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, contó que robaba choclos en el campo. “Yo nací en el campo, iba a robar choclo”, afirmó entre risas y despertó el rechazo de buena parte de los legisladores. El comentario provocó la respuesta del diputado pampeano Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, quien le reprochó: “Está mal robar, diputada, está mal”.

Bregman introdujo el comentario mientras cuestionaba el alcance de las iniciativas. “Yo escucho, leo y veo lo que están presentando y me suena que están protegiendo a [Joe] Lewis. ¿Quiénes son los que hoy están preocupados porque les corten el alambrado?”, planteó. Acto seguido confesó: “Sí, es muy habitual. Es muy habitual ir a juntar choclos, a ustedes nunca los mandaron porque viven en la ciudad”.

La legisladora se dirigió entonces a los presentes: “Que levanten la mano los que son del campo y no eran unos reverendos chetos y no iban a juntar choclo... A ver, buenooo”. Al escuchar “la excusa” de sus colegas sobre para qué robaban choclos dijo: “Ah, para los chanchos. Pedía prestado para el chanchito. Son muy porteños algunos y no saben, pero hay problemita en el campo donde la gente va a juntar choclo, pero se le dice robar...”.

Dado el debate que generaron sus dichos, añadió: “Pero no estamos hablando de eso. Quédense tranquilos, no estamos hablando de eso, pero todas las leyes se discuten en un contexto y acá lo que se está tratando con este expediente que presenta el oficialismo es proteger a los Lewis”.

Myriam Bregman confesó que iba iba a robar choclos al campo

En su intervención, Bregman sostuvo que los proyectos debían analizarse en el contexto de la discusión sobre la ley de tierras. Según su interpretación, las propuestas apuntaban a proteger a grandes propietarios. “No nos quieran vender que acá estamos dando una discusión del pobre productor agrario que le sacaron dos choclos al campo”, afirmó. Y añadió: “No están hablando del que saca unos choclitos para darle de comer a las gallinas, no están hablando de eso”.

Antes de cerrar la comisión, Ardohain respondió a la diputada que las propuestas surgían de una demanda de los productores. “Este es un pedido del campo argentino. Provincia a la que vayan, hablan de la inseguridad que tienen en la vida diaria”, sostuvo.

Luego aludió al comentario de Bregman sobre el robo de choclos: “Alguna diputada, risueñamente, dijo que robó choclos. Está mal robar, diputada, está mal. Es un chiste, pero está mal, está mal. Es muy malo el mensaje que les damos a los chicos, a todos”.

Bregman habló de ir a "juntar" choclos al campo durante su intervención Hernán Zenteno - La Nación

El presidente de la Comisión de Agricultura insistió en su cuestionamiento: “Te estoy contestando muy en serio porque vos, indudablemente, la cercanía que tenés con el interior deja mucho que desear”. Y agregó: “Hablás con cualquier productor del país y la desprotección es total”.

En respuesta al planteo sobre los intereses detrás de las iniciativas, Ardohain afirmó: “Hoy estamos dando un paso gigante en el reclamo de lo que necesita el sector agropecuario. Esto no es un pedido de gente de afuera, no tiene nombre ni apellido y no tiene que ver con otros temas que estamos tratando”.

La reunión concluyó con un dictamen de mayoría sobre los proyectos contra el vandalismo rural, que quedaron en condiciones de ser tratados en el recinto de la Cámara de Diputados.