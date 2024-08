Paro universitario: 48 horas sin clases por la falta de acuerdo entre los gremios y el Gobierno sobre el aumento salarial

Escuchar

No hubo acuerdo. Pese a las negociaciones y a que el Gobierno nacional dice que el diálogo sigue abierto, mañana no habrá clases en las universidades públicas nacionales, en el primer día de un paro de 48 horas que convocó el Frente Sindical Universitario. La medida se extenderá también el miércoles y forma parte del reclamo salarial que impulsan los gremios docentes y no docentes que, tras reunirse la semana pasada con representantes de la Secretaría de Educación de la Nación, rechazaron el aumento ofrecido. Finalmente, la comunidad universitaria ratificó un “plan de lucha”, que incluirá una nueva marcha federal para septiembre en caso de que el conflicto no se solucione. El lunes pasado, ya habían protestado con la paralización de las actividades en el inicio del segundo cuatrimestre.

La propuesta que hizo el Gobierno fue un incremento del 3% en agosto y del 2% para septiembre. Los gremios, con el apoyo de los rectores, reclamaban un 40% o al menos igualar a los estatales.

“Esta semana tiene 48 horas de medidas de fuerza acordadas por todo el Frente Sindical Universitario”, dijo Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios de la UBA (Aduba), que impulsa el paro en la Universidad de Buenos Aires junto con Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba). “Será un paro nacional debido a que luego del no inicio de clases, el Ministerio de Capital Humano no convocó a continuar con el diálogo; la oferta realizada sigue en pie del 3% para agosto y del 2% para septiembre en materia de incremento salarial. Esto es una crisis del sistema universitario donde el presupuesto se va ahogando mes tras mes, licuando el ingreso de docentes, no docentes, investigadores y profesionales de la salud que trabajan y desarrollan su actividad en el ámbito universitario”, agregó Cagnacci.

Desde el Ministerio de Capital Humano afirman, en tanto, que el diálogo con los gremios universitarios por parte del Gobierno sigue abierto. “Por ello, el viernes pasado en la reunión paritaria se acordó crear una Comisión Técnica Tripartita donde están representados los sindicatos e integrantes de las subsecretarías de Política Universitaria y de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. Esto demuestra que hay voluntad y confianza en que podremos salir adelante”, difundió en un comunicado la cartera que dirige Sandra Pettovello.

El "plan de lucha" de docentes y no docentes universitarios podría incluir una nueva marcha, como la desplegada el 23 de abril Getty Images

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yaccobitti, se pronunció sobre la medida de fuerza que mantendrá cerradas a las universidades públicas nacionales del país: “La situación de los profesores y no docentes ha llegado a un punto de gravedad tal que hace prácticamente imposible que una universidad con la magnitud y características de la UBA pueda seguir funcionando de manera normal. Los profesores, investigadores y no docentes viven una situación crítica debido a la falta de respuestas del gobierno nacional, quien se ha limitado a proponer aumentos salariales muy inferiores a la inflación y que los dejan por debajo de la línea de pobreza. El paro de 48 horas no es más que la respuesta natural a una política de ajuste que destrata de manera muy injusta a quienes forman a los profesionales que nuestro país tanto necesita”, dijo.

“Los salarios durante la gestión de Alberto Fernández distaban mucho de lo correcto y eran sueldos sustentados en base a la emisión monetaria, problema que está siendo resuelto por el presidente Javier Milei”, continuó el comunicado de Capital Humano. “Entendemos que toda la sociedad argentina está haciendo un enorme esfuerzo para salir de la crisis económica heredada. Hemos garantizado un aumento del 71% de los salarios, de diciembre a julio. En algunos meses, como mayo y julio, se superó incluso el índice de inflación, lo que demuestra la voluntad de ir recomponiendo el salario, en la medida de lo posible, además de haber asegurado los gastos de funcionamiento con un incremento de 270%. Los pagos en tiempo y forma aseguran el funcionamiento del sistema universitario”, señaló el comunicado oficial. “Escuchamos el mensaje de las urnas: no se puede gastar más de lo que ingresa. Al respecto, seguiremos dialogando con todos los sectores sociales que están poniendo el hombro. Por eso, más que en paros y protestas, confiamos en poder dialogar”, añadió.