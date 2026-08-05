Patagonia: un centro de rescate de fauna silvestre consolida un proyecto clave para preservar una especie en extinción

En el Día Internacional del Huemul, inauguraron las instalaciones en la Reserva Biológica Huilo Huilo; hay solo entre 1500 y 2000 ejemplares entre Chile y la Argentina Paz García Pastormerlo 5 de agosto de 2026 19:17 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Sociedad

NELTUME, Chile.- En una jornada marcada por la lluvia, pero sobre todo por el compromiso con la biodiversidad, la Reserva Biológica Huilo Huilo inauguró hoy su nuevo Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre. La ceremonia, realizada en pleno bosque húmedo templado y a pocos kilómetros del paso fronterizo Hua Hum, coincidió con la conmemoración del Día Internacional del Huemul, una fecha simbólica para una especie que se encuentra en peligro de extinción y que es emblema del patrimonio natural a ambos lados de la cordillera patagónica.

El nuevo centro de rescate, impulsado por la Fundación Huilo Huilo, tiene como objetivo principal brindar atención veterinaria especializada a animales nativos (como pumas, zorros, aves y huemules) que se encuentren enfermos o accidentados, directamente en su medio natural.

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Huemules en la Reserva Huilo Huilo

La ubicación estratégica del centro dentro de la reserva de 100.000 hectáreas es uno de sus mayores atributos. Según destacó Ivonne Reifschneider, presidenta de la Fundación Huilo Huilo, el centro evitará que los ejemplares deban ser trasladados a centros urbanos (el más cercano se ubica a unos 160 kilómetros). “Al evitar ese traslado estamos impactando positivamente en su recuperación, ya que se reduce el estrés de los animales y facilita su posterior reintroducción al hábitat”, señaló Reifschneider.

Esta infraestructura representa la primera etapa del futuro Wild Life Conservation Center, un complejo que contará con una clínica veterinaria de alta tecnología, pabellones quirúrgicos y zonas de cuarentena. Además, el centro fortalecerá el trabajo de repoblamiento que la fundación realiza con el huemul del sur.

El acto de inauguración del centro de rescate y rehabilitación Gentileza Fundación Huilo Huilo

En paralelo a la apertura del centro, hoy se dio inicio al Primer Congreso Internacional de Repoblamiento de Fauna Nativa. El evento, que culminará mañana, congrega a especialistas de ocho países –entre ellos, la Argentina– para intercambiar experiencias sobre la recuperación y reintroducción de especies bajo amenaza.

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Este congreso es organizado por la alianza Task Force por el Repoblamiento del Huemul, una coalición binacional público-privada que integra a instituciones como el ministerio chileno del Medio Ambiente, la Administración de Parques Nacionales (APN) de la Argentina, Rewilding Chile, WCS y la Fundación Huilo Huilo, entre otras. El encuentro busca potenciar las técnicas de translocación y manejo para asegurar la supervivencia de la fauna nativa en el corredor biológico de los Andes australes.

Solo hay de 1500 a 2000 huemules entre Chile y la Argentina

Nuevas tecnologías

En tanto, y en el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Huemul, un innovador estudio realizado en mayo de este año marcó un hito tecnológico: el uso por primera vez de drones con cámaras térmicas para la localización y monitoreo de huemules en la Patagonia.

Esta investigación, desarrollada por la APN, el Conicet y WCS Argentina, contó con el apoyo fundamental de la Fundación Huilo Huilo, que lleva más de 20 años trabajando por la conservación del huemul.

El impacto de esta tecnología tiene varios puntos clave, como la identificación de una “firma térmica” única. El estudio validó que la cabeza del huemul emite una temperatura diferenciada del resto de su cuerpo, que está tan bien aislado por su denso pelaje que apenas irradia calor. Este hallazgo permite distinguir al huemul de otras especies introducidas en la zona, como el ciervo colorado, el ciervo dama o el ganado doméstico.

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Un grupo de huemules en la Reserva Huilo Huilo

También resulta crucial el acceso a zonas remotas y de difícil observación. Como el huemul habita áreas boscosas y escarpadas de difícil acceso, los drones ofrecen información de alta resolución en lugares donde el monitoreo por rastro o cámaras trampa es limitado. A la vez, la tecnología permite un monitoreo no invasivo, con baja interferencia humana. Las pruebas demostraron que los drones no provocan signos de estrés en los animales, permitiendo observarlos incluso cuando están ocultos bajo sombras o árboles, donde las cámaras ópticas convencionales fallan.

Los expertos también destacan la eficiencia en la conservación: al ser una especie con una densidad poblacional extremadamente baja (se estiman entre 1500 y 2000 ejemplares en total en Chile y la Argentina), esta herramienta tecnológica permite mejorar drásticamente las estrategias de protección y manejo en los núcleos poblacionales protegidos de ambos países.