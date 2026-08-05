A qué hora llegan las tormentas fuertes a Buenos Aires el jueves 6 de agosto

El mes de agosto comenzó en la Argentina con condiciones mucho más dinámicas y cambiantes que se extenderán, con algunas variaciones, hasta octubre. En ese marco y en medio del avance del fenómeno de El Niño, la jornada del jueves registrará tormentas fuertes y precipitaciones a lo largo de todo el día, que darán paso a un brusco descenso térmico de cara al fin de semana.

En términos meteorológicos, el jueves será el turno de una ciclogénesis, es decir, de un proceso atmosférico capaz de potenciar la inestabilidad, generar ráfagas intensas y provocar un cambio repentino a nivel climático.

Pronostico del tiempo

Según previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las neblinas de la madrugada del jueves cederán paso a tormentas fuertes durante la mañana y la tarde y a lluvias aisladas durante la noche. La mínima será de 9°C y la máxima de 14°C, respectivamente; marcas que además irán en baja los próximos días.

Pronóstico del tiempo para la semana

Para el viernes se registrará un descenso de la temperatura, con una mínima de 5°C y una máxima de 15°C. El cielo permanecerá ligeramente nublado durante la mañana y a la tarde despejado, sin probabilidades de lluvia, mientras que el viento soplará entre 7 y 12 km/h por la mañana y aumentará hasta los 13 a 22 km/h por la tarde y la noche.

En tanto, por el momento, las previsiones para este fin de semana marcan buenas condiciones meteorológicas. En el caso del sábado se espera una jornada algo nublada, con una mínima de 7°C y una máxima de 14°C.

Para el domingo, el organismo anticipa el día más frío, con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, aunque estará mayormente soleado.

El jueves concentrará las lluvias, tormentas y ráfagas más intensas de la semana SMN

Qué es la ciclogénesis

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede derivar en condiciones de tiempo adverso.

Este fenómeno suele estar asociado a vientos intensos, lluvias persistentes y un aumento de la inestabilidad, aunque no siempre produce tormentas severas.

En el escenario actual, su desarrollo se vincula con el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y el ingreso de aire más frío, lo que favorece la formación de sistemas de baja presión sobre el este del país.

Antecedente

El fenómeno llega pocos días después de otro episodio meteorológico inusual. El viernes pasado se registraron 113 milímetros de lluvia en la ciudad de Buenos Aires, la marca más alta para un mes de julio desde que existen mediciones sistemáticas, iniciadas en 1906. Aunque el evento previsto para este jueves no necesariamente repetirá esos acumulados, los meteorólogos siguen con atención la evolución de la atmósfera porque combina varios factores de riesgo: lluvias, tormentas, viento y un marcado descenso térmico.