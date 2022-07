Paxlovid: cómo es el nuevo medicamento que recomienda la OMS para tratar casos leves de Covid

Un nuevo medicamento fue recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tratar fases tempranas de la enfermedad del Covid-19 en pacientes con riesgo de hospitalización, como personas mayores, inmunodeprimidas o no vacunadas. Uno de los mayores exponentes de la lucha contra la pandemia en Estados Unidos, y principal asesor sanitario del presidente Joseph Biden, Anthony Fauci, recomendó su uso luego de haber utilizado el fármaco durante su contagio, a mediados de junio pasado. El medicamento aún no se consigue en la Argentina.

“Paxlovid hizo lo que se suponía que debía hacer” , declaró Fauci, de 81 años, en una entrevista reciente, luego de transitar sin mayores inconvenientes la enfermedad.

El medicamento antirretrovírico oral del laboratorio Pfizer se suministra en etapas tempranas de la enfermedad, cuando todavía no se han desarrollado síntomas graves. Se toma un comprimido oral cada 24 horas, durante cinco días. Según la OMS, está indicado para pacientes “con formas no graves de la Covid-19 que corren un riesgo alto de evolucionar hacia formas graves de la enfermedad y de ser hospitalizados , como los pacientes no vacunados, mayores o inmunodeprimidos”.

Uno de los mayores cuestionamientos que los expertos le hicieron al fármaco es el efecto “rebote” que se evidenciaron en algunos pacientes luego de su ingesta. El mismo Fauci experimentó este fenómeno, cuando después de tres días de dar negativo en test rápidos de Covid-19, volvió a contraer el virus, al manifestar algunos síntomas leves como fiebre baja, garganta irritada y dolor de cuerpo.

Sin embargo, Fauci persistió en su defensa del Paxlovid, y argumentó que el fármaco cumplió con “su propósito original” que era evitar su hospitalización. “No está destinado a evitar rebotes. Está destinado a evitar que lo hospitalicen. Tengo 81 años, estaba en riesgo de hospitalización y ni siquiera llegué a estar lo suficientemente enfermo como para ser hospitalizado ”, sentenció Fauci a la prensa.

Dr. Anthony Fauci, principal asesor sanitario del presidente Biden, quien transitó recientemente la enfermedad de COVID-19 y estuvo bajo tratamiento con Paxlovid, dijo que el fármaco "cumplió su propósito original". GREG NASH - POOL

¿Podría llegar a la Argentina?

“Todos los medicamentos que son aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) pueden llegar a la Argentina después de la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y se pueden comercializar”, explicó en diálogo con LA NACION el infectólogo Ricardo Teijeiro.

Aunque aclaró: “ Aún no hay un medicamento de este tipo que se pueda comercializar en el país. Pero van a ir llegando, seguramente”.

Tanto Teijeiro como el infectólogo Luis Cámera consideran poco probable que el Paxlovid llegue al país. “Hay un impedimento grande que es el costo del mismo . Se presupone que en Estados Unidos está en US$700 el tratamiento. Es un medicamento bastante caro”, explicó Cámera.

Y agregó: “Se iba a entregar la licencia del fármaco para que se pudiese hacer con una fabricación más barata, pero eso aún no se ha visto”.