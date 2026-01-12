“Peligro extremo”: unas 25 casas dañadas y más de 12.000 hectáreas arrasadas, los devastadores efectos del fuego en el sur

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A pesar de las precipitaciones registradas ayer en la zona de El Hoyo y Epuyén, en Chubut, los pobladores se mantienen en alerta y la angustia no cesa. Desde la Secretaría de Bosques de la provincia advirtieron que “continuarán los vientos intensos, temperaturas elevadas y bajos valores de humedad relativa, generando condiciones de peligro extremo”.

El alivio temporal de las lluvias resultó, de todos modos, una suerte de bálsamo tras seis días en los que la población de la comarca experimentó desesperación, miedo y bronca. Aunque no hay información oficial sobre las pérdidas materiales, en una recorrida de LA NACION por la zona se pudo constatar que hay más de 25 casas devoradas por el fuego que comenzó el lunes pasado en Puerto Patriada. En tanto, según la Secretaría de Bosques, se estiman más de 12.000 hectáreas de vegetación que quedaron consumidas. Los cerros Pirque, Coihue y Epuyén son los que mayor devastación registraron.

Ayer, las actividades de los brigadistas se concentraron en los sectores que presentaban mayor actividad de fuego, especialmente en la margen oeste del lago Epuyén, donde el fuego avanza hacia la zona de Puerto Bonito, y en el cerro Coihue, un frente que se dirige hacia el este. Según explicaron desde Manejo del Fuego, se priorizaron las áreas con presencia de viviendas e infraestructura. Además, los medios aéreos operaron a requerimiento de cada sector, mientras que la maquinaria continuó reforzando las fajas cortafuegos.

Se estima que más de 12.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego Marcelo Martinez

Durante la jornada de hoy, se espera que la temperatura máxima alcance los 23°C, con una mínima humedad relativa del 20%. El viento, de entre 10 y 20 km/h de direcciones variables, aumentará hasta alcanzar entre 25 y 35 km/h, con ráfagas superiores. “Se continuará con la misma distribución de personal y se realizará refuerzo de fajas cortafuegos con herramientas manuales, enfriamientos de puntos calientes, recorridos sobre el perímetro y resguardo de viviendas”, sumaron los responsables del operativo de combate.

Los ocho medios aéreos que operan en la zona, entre helicópteros y aviones hidrantes, seguirán operando hoy en la medida que el viento y las condiciones lo permitan. Y la maquinaria seguirá funcionando para la apertura y el repaso de fajas.

Parque Nacional Los Alerces

En tanto, algo más al sur, también llovió en el Parque Nacional Los Alerces, donde otro incendio se mantiene activo, con especial actividad en la Portada Norte, entre el lago Verde y Villa Lago Rivadavia, en cercanías de la ruta provincial 71. “Las precipitaciones leves registradas durante la jornada de ayer elevaron los índices de humedad y generaron un descenso de la temperatura, modificando temporariamente la dinámica meteorológica”, señalaron hoy desde el área protegida. Tras las lluvias de ayer a la tarde, en la guardia nocturna los brigadistas trabajaron en la disminución de focos dispersos sobre la ruta 71 y en la protección de las viviendas.

Sumaron que más de 200 personas y seis medios aéreos (dos aviones hidrantes y cuatro helicópteros) trabajan en ese incendio, que lleva consumidas más de 6000 hectáreas. Para hoy se espera una temperatura máxima de 22°C, con una humedad relativa mínima del 30%. Se prevé que el viento alcance una velocidad de entre 10 y 20 km/h, predominando del sector oeste y aumentando a partir del mediodía, con ráfagas mayores hacia la noche y sin previsión de precipitaciones.

“Caracterizado por la simultaneidad de condiciones extremas en los distintos frentes del incendio, el operativo continuará enfocado durante las próximas jornadas en la protección de viviendas de los pobladores, la infraestructura de los prestadores turísticos y las estructuras operativas del parque”, afirmaron desde Los Alerces.

“Ecocidio”

Tras subrayar que los múltiples incendios en Patagonia ya arrasaron más de 21.000 hectáreas, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, aseguró: “Lamentablemente, estamos viviendo un ecocidio anunciado. Venimos de un verano con los peores incendios forestales de los últimos 30 años en la Patagonia, y de un invierno donde nevó y llovió poco. La sequía, las altas temperaturas, el viento y los pinos exóticos aumentan los riesgos. La crisis climática no pide permiso y exige prepararse con mucha más prevención, brigadistas y aviones hidrantes, tanto a nivel nacional como en las provincias, para dar respuesta rápida a los múltiples focos que luego se vuelven incontrolables”.

En ese sentido, trabajadores de la Administración de Parques Nacionales denunciaron que solo cuentan con 400 brigadistas (señalaron que el mínimo debería ser 700) para cubrir cinco millones de hectáreas que están bajo su jurisdicción y poder asistir a las provincias, cuando se los convoca, a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

“La desidia gubernamental se paga con pérdida de bosques. La Argentina se encuentra entre los 15 países con más deforestación del mundo y el gobierno nacional redujo los presupuestos de la Ley de Bosques y del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, lo que disminuye la capacidad de las provincias para el control de los desmontes ilegales e incendios. Por otra parte, es claro que debemos avanzar en la penalización de su destrucción, ya sea mediante el uso del fuego o de topadoras”, afirmó Giardini.

Mientras más de 1000 bomberos y brigadistas –entre oficiales y autoconvocados– siguen combatiendo el fuego en Epuyén en condiciones extremas y casi sin dormir, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X: “Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida para salvar la de otros”.

GRACIAS A TODOS LOS QUE TRABAJARON PARA QUE LOS RECURSOS LLEGUEN DONDE SE NECESITAN.



ADEMÁS QUIERO MANDAR UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LOS BRIGADISTAS, BOMBEROS Y A CADA UNO DE LOS VOLUNTARIOS QUE ESTÁN COMBATIENDO EL FUEGO DÁNDOLO TODO.



NADA MÁS HEROICO QUE ARRIESGAR SU… https://t.co/7iGAoGSUtE — Javier Milei (@JMilei) January 12, 2026

La publicación del Presidente y las declaraciones de diversos funcionarios nacionales cayeron muy mal entre la comunidad de Epuyén. “Resulta una sátira. El Ministerio de Capital Humano sacó un comunicado diciendo que la ayuda que enviarán al incendio más descomunal que tuvo la Argentina son cuatro camiones con provisiones y ropa. Para equiparse para protección personal, los brigadistas necesitan comprar vestimenta por un valor de cinco millones de pesos cada uno. Y mandan ropa de descarte de Europa. Eso mandan”, señaló la politóloga y activista Flavia Broffoni.