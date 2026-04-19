Show del padre Guilherme: las frases del papa Francisco con música electrónica y el discurso de Jorge García Cuerva

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto encabezó un show en Plaza de Mayo que combinó música electrónica y oraciones en homenaje al papa Francisco, con más de 120.000 asistentes. La propuesta incluyó videos, imágenes y frases del fallecido sumo pontífice y tuvo la intervención del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien dirigió un mensaje al público.

El inicio del espectáculo estuvo marcado por la proyección de un video que repasó la historia de Jorge Bergoglio desde su etapa como obispo en Buenos Aires hasta su elección como Papa en El Vaticano. El material incluyó imágenes de su primera aparición como Francisco en el balcón central de la Basílica de San Pedro, así como otros momentos de su pontificado, acompañados por su voz.

Las palabras del papa Francisco que sonaron en el show del padre Guilherme en Plaza de Mayo

A lo largo de la presentación, se intercalaron fragmentos de discursos públicos en los que el pontífice definió su mirada sobre la Iglesia y la sociedad. “Quiero lío, quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle. Hagan lío”, se escuchó en uno de los pasajes. “Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen se convierten en una ONG y la Iglesia no puede ser una ONG”, recitaba otra de las recordadas frases.

El rol de los jóvenes ocupó un lugar central en el material proyectado. “Si los jóvenes no son los protagonistas de la historia, estamos fritos. Porque son el futuro y son el presente”, resonó a través de los parlantes ubicados en Plaza de Mayo. “Los jóvenes necesitan dialogar con sus raíces y los viejos necesitan darse cuenta que dejan herencia”.

Alrededor de 120.000 personas presenciaron el show tecno del padre Guilherme Noelia Guevara

En otro tramo, se recordaron las palabras de Francisco en relación a los conflictos internacionales, pocos días después de un fuerte cruce entre Donald Trump y el papa León XIV. “La guerra lamentablemente es la crueldad al día. Resolver las cosas por la guerra es decir no a la capacidad de diálogo”, decía el mensaje, en el show del padre Guilherme.

“Por favor, no se olviden de este obispo, que está lejos, pero los quiere mucho. Recen por mí”, terminó el video inicial, que dio pie a la música electrónica que sonaría en el centro de CABA por más de dos horas y media.

Luego de la proyección, y durante los primeros minutos del show, se interrumpió brevemente el sonido para reproducir el mensaje: “Gracias papa Francisco, intercede por nosotros”. Al tratarse de un homenaje al fallecido líder de la Iglesia, a lo largo del show hubo distintas frases y videos del Papa Francisco, en su memoria.

Este año, el Padre Guilherme lanzará su álbum The Body, en colaboración con artistas de diversos países Padre Guilherme

Sin embargo, una de las sorpresas del show, fue la proyección de un mensaje grabado del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien, además, subió al escenario y se dirigió al público. “Durante mucho tiempo escuchamos la frase ‘Francisco no vino a la Argentina’. Sin embargo, hoy lo sentimos más vivo que nunca entre nosotros”, dijo el sacerdote.

García Cuerva planteó que esa presencia se sostiene en la práctica de sus enseñanzas: “Va a seguir presente entre nosotros si somos capaces de vivir todo lo que el papa Francisco nos enseñó, si somos capaces de mirarnos a los ojos y descubrir que somos hermanos más allá de nuestras diferencias”.

Jorge García Cuerva estuvo presente en el show, mediante un video y hablando en vivo al público

Junto a Guilherme, Cuerva tomó un micrófono y reflexionó: “El papa Francisco nos dijo que para que haya fiesta tiene que haber encuentro. Gracias a todos porque vinieron con ganas de encontrarse. Somos todos distintos pero estamos acá y entre todos hacemos de este momento una gran fiesta".

En ese marco, pidió sostener el llamado a la paz: “No nos cansemos todos de seguir pidiendo por la paz, unirnos al papa León y pedir por la paz en el mundo, porque la guerra no soluciona nada”, agregó.