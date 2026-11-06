Perdió sus conexiones de ida y vuelta y la Justicia condenó a la aerolínea a pagarle una suma en pesos y otra en dólares de indemnización

Una pasajera perdió una conexión en el viaje de ida a Estados Unidos y otra al regresar a la Argentina. Tras la segunda demora debió permanecer dos días adicionales en Atlanta, por lo que decidió tomar acciones contra la aerolínea. A raíz de eso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó una condena por los daños y gastos derivados de las demoras.

Qué resolvió la Justicia

El viaje estaba previsto para junio de 2024 entre Buenos Aires y Orlando, con conexiones en Atlanta. Según el fallo reproducido por Microjuris, el primer tramo se demoró unas 11 horas y la pasajera perdió un día de estadía. Al regresar, otra demora le impidió abordar el vuelo hacia Buenos Aires y llegó al país el 28 de junio, dos días después de lo previsto.

La aerolínea reconoció las demoras, pero atribuyó la primera a tareas de mantenimiento y la segunda a condiciones meteorológicas. Sostuvo que eran circunstancias ajenas a su control y que había reubicado a la pasajera en los siguientes vuelos disponibles.

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La Cámara examinó los registros aportados por la empresa y señaló que, en el trayecto de regreso, la causa principal había sido la llegada tardía de la aeronave; el cierre de la rampa por el clima había sido una demora secundaria. Consideró que no se había probado una causa suficiente para liberar a la compañía de responsabilidad. Para el tribunal, las demoras excedieron las molestias ordinarias y causaron una “pérdida del tiempo vital” susceptible de reparación.

La primera sentencia reconoció que la aerolínea le deberá pagar a la pasajera afectada la suma de $400.000 por daño moral y US$243,88 por los gastos producidos en consecuencia de las demoras, sujetos al límite aplicable del Convenio de Montreal, más intereses. La Sala III finalmente dictó su decisión el 1° de octubre de 2026 y el fallo quedó firme.

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