Perros, sensores e inteligencia artificial: la innovadora búsqueda de señales tempranas de cáncer en el aliento

Cuando Chloe no corre por una finca en las afueras de Bengalore, la capital tecnológica de este país, se dedica a una tarea muy distinta: identificar posibles casos de cáncer a partir del aliento humano. La perra, de cuatro años, forma parte de un proyecto que combina el extraordinario olfato canino con inteligencia artificial (IA) para desarrollar un método de detección temprana de la enfermedad.

La iniciativa es impulsada por la empresa emergente Dognosis, que entrena perros para reconocer compuestos químicos asociados a distintos tipos de cáncer. La novedad es que los animales trabajan equipados con cascos y arneses impresos en 3D, dotados de sensores capaces de registrar su actividad cerebral, respiración y lenguaje corporal.

El objetivo es transformar las reacciones de los perros en datos analizables mediante IA. “En una hora pueden olfatear mil veces. Cada olfateo puede evaluar una muestra”, explicó a la agencia AFP Akash Kulgod, de 26 años, cofundador de la compañía.

Antes del trabajo: una jornada de juego para los detectores de cáncer

Diversas investigaciones realizadas en distintos países ya habían demostrado que los perros pueden ser entrenados para detectar enfermedades como cáncer, Parkinson o Covid-19. Dognosis busca dar un paso más al convertir esas capacidades biológicas en una herramienta médica estandarizada.

La detección temprana resulta especialmente relevante en India, donde muchos pacientes reciben el diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada. La empresa considera que los perros podrían convertirse en una instancia inicial de evaluación rápida y de bajo costo antes de la realización de estudios más complejos.

Actualmente, Chloe forma parte de un grupo de 15 perros que participan del programa. La mayoría son beagles, aunque también hay ejemplares de pastor belga malinois y cruces de razas de trabajo. Algunos fueron adoptados y otros provienen de criadores autorizados.

“Es como un traje de Iron Man para perritos”, describió Kulgod, que proviene de una familia de médicos y estudió ciencias cognitivas en la Universidad de California.

Los perros reciben entrenamiento mediante refuerzo positivo para identificar compuestos asociados a distintos tipos de cáncer en muestras de aliento humano Dognosis

Un estudio con resultados alentadores

El procedimiento es sencillo. El paciente respira durante unos 10 minutos a través de una máscara de algodón. Luego, la muestra es sellada en una bolsa y trasladada al laboratorio para que sea examinada por uno de los perros entrenados.

Según la empresa, un estudio realizado junto con seis hospitales del estado de Karnataka incluyó a más de 1500 participantes y fue publicado recientemente en la revista científica Journal of Clinical Oncology.

La investigación analizó 1502 muestras, de las cuales 283 correspondían a pacientes con cáncer confirmado por biopsia. Según los autores, el sistema logró identificar con más del 90% de precisión tumores de cabeza y cuello, mama, pulmón, ginecológicos, gastrointestinales y genitourinarios.

Paso a paso: cómo analizan muestras para detectar cáncer

Además, sostienen que el método mantuvo niveles similares de eficacia en estadios tempranos de la enfermedad. Los investigadores informaron una precisión del 90% para detectar siete tipos diferentes de cáncer.

Especialistas que no participaron del proyecto manifestaron cautela frente a los resultados.

“Es un estudio prometedor, una señal temprana”, afirmó Santhosh Kumar Devadas, jefe de oncología del Hospital Memorial Ramaiah de Bengalore. Sin embargo, sostuvo que será necesario ampliar las pruebas antes de extraer conclusiones definitivas.

En la misma línea, el oncólogo Neelesh Reddy, de los hospitales Manipal, señaló que todavía resta comprobar cuál será la utilidad real de esta tecnología en la práctica clínica cotidiana.

Integrantes de Dognosis junto a uno de los perros que participan del programa de detección de cáncer basado en olfato canino e inteligencia artificial Dognosis

Recompensas y jornadas cortas

Los responsables del proyecto aseguran que el bienestar animal es una prioridad. Los perros trabajan entre 30 y 45 minutos por día y reciben recompensas en forma de comida cada vez que identifican correctamente una muestra.

Las pruebas se realizan en plataformas especialmente diseñadas, equipadas con dispensadores automáticos de premios.

Itmar Bitan, cofundador de Dognosis y exintegrante de una unidad canina de fuerzas especiales israelíes, explicó que el entrenamiento se basa en el método de refuerzo positivo.

“Algunos perros corren directamente al dispensador esperando su premio, otros se quedan inmóviles y algunos rasgan la muestra con entusiasmo”, contó. Según explicó, la clave no está en una reacción uniforme, sino en que los sistemas de inteligencia artificial aprendan a interpretar con precisión cómo responde cada animal ante un olor específico.

La empresa prevé lanzar comercialmente la tecnología en 2027 y seguir el camino de iniciativas similares que ya se desarrollan en Alemania e Israel.

Uno de los perros entrenados por Dognosis con el equipamiento desarrollado para registrar actividad cerebral, respiración y lenguaje corporal durante las pruebas Dognosis

Con información de la agencia AFP.