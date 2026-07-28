Piden sacar del mercado el juguete viral Squeezy Dumpling porque puede contener una sustancia cancerígena

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) presentó una denuncia para que se retire del mercado un juguete viral entre niños y adolescentes al advertir que podría contener una sustancia cancerígena. Se trata del Squeezy Dumpling, un juguete “sensorial y antiestrés” con forma de empanada asiática que, según la entidad, contiene benceno en concentraciones peligrosas.

La presentación, realizada ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, solicita el “retiro inmediato” del producto de todo el territorio nacional. Consultados por LA NACION, desde la cámara señalaron que el juguete se comercializa en decenas de locales del barrio porteño de Once.

Los Squeezy Dumpling, también conocidos como Squishy, se presentan dentro de una pequeña vaporera de plástico y están fabricados con un polímero flexible diseñado para ser apretado repetidamente.

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Según la CAIJ, el producto infantil contiene benceno, una sustancia presente en el petróleo crudo, los combustibles y el humo del tabaco, clasificada como cancerígena.

“El benceno es una sustancia cancerígena confirmada que puede absorberse a través de la piel durante la manipulación normal del juguete, sin necesidad de que el niño se lo lleve a la boca", advirtieron desde la entidad.

La cámara explicó que la denuncia se basa en alertas emitidas por el sistema europeo Safety Gate, que monitorea productos no alimentarios peligrosos, y por la Office for Product Safety and Standards (OPSS) del Reino Unido. Según indicaron, esos criterios de seguridad son equivalentes a los que se aplican en la Argentina, al igual que las normas de otros organismos internacionales de referencia.

El presidente de la CAIJ, Matías Furió, resaltó la importancia de tener en cuenta la peligrosidad del juguete en el marco de la celebración del Día del Niño, que en la Argentina tendrá lugar el próximo 16 de agosto.

“Le pedimos a cada padre y madre que, antes de comprar cualquier juguete, miren el envase. Un juguete seguro y legal tiene que tener tres cosas: los datos del importador responsable —nombre, razón social y CUIT—, todas las advertencias escritas en castellano, y el Marcado de Conformidad, que es el código QR con las siglas AR y dos tildes”, enumeró.

Y advirtió: “Si alguno de esos tres elementos falta, no lo compren. No importa si el juguete se ve lindo, si es viral en redes o si el precio es tentador: sin esos datos, no hay nadie que responda si algo le pasa a su hijo“.

El juguete contendría altas cantidades de sustancia cancerígena Tanuwashvets - Shutterstock

El producto ya fue retirado del mercado en el Reino Unido, luego de que las autoridades detectaran que contenía benceno en una concentración cuatro veces superior al límite permitido: 20 mg/kg, cuando la normativa fija un máximo de 5 mg/kg.

Furió confirmó además a LA NACION que mantuvo una conversación con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, quien le informó que el Gobierno ya inició actuaciones administrativas y que hay operativos de control en marcha en distintos puntos del país.