Por la Maratón de Buenos Aires: los cortes de calle que afectarán a la ciudad desde las 9 de hoy

Los 42 kilómetros de la Maratón Internacional de Buenos Aires cumplirán su edición 42ª mañana y lo celebrarán con un nuevo récord: nunca tantos corrieron tanto. La frase se repite, pero los números mandan. Después del quiebre que supuso la pandemia, en 2023 la carrera tuvo 12.000 corredores; en 2024 fueron 14.500; el año pasado, 15.000, y este domingo, a las 7, largarán 16.384 corredores.

Así, la ciudad se inunda de argentinos con zapatillas y relojes con GPS, pero también de extranjeros. Son casi 6000 los deportistas que viajan desde 64 países para correr en el asfalto porteño. Vienen de Surinam y de Suiza, de Ruanda y de Rusia, de Bermudas y de Barbados, también por Corea del Sur, Luxemburgo, Letonia y Libia, entre muchos otros.

Los 5769 extranjeros pagaron US$120 de inscripción para ser parte de la maratón más rápida de América Latina. Desde Brasil llegan 2769 corredores, casi la mitad. Representan el 17% del total de los participantes. Multiplicado por acompañantes y varios días de hospedaje, el turismo deportivo incide fuertemente esta semana en Buenos Aires.

El año pasado participaron 15.000 corredores Fabián Marelli - LA NACION

La carrera no solo es internacional, sino también federal. Todas las provincias tendrán corredores en la línea de largada. En cambio, no es tan igualitaria en género; las mujeres serán 5246, pero sin duda son muchas más que en la primera edición, de 1984. Tanto ese año como el siguiente, no corrió ninguna mujer. Recién en 1986 participaron las primeras; fueron 34 sobre un total de 636 inscriptos, y la primera en llegar fue una brasileña. Angélica de Almeida fue la ganadora entre las damas, con 2h54m47s, una marca que hoy sigue siendo considerada muy buena y que en ese entonces era extraordinaria.

El cronograma del domingo

Más allá del origen o el género, todos ya estarán expectantes en los minutos previos a las 7 de mañana. Tendrán por delante 42.195 metros. Partiendo desde la avenida Figueroa Alcorta, a la altura de Dorrego, irán hasta la cancha de River para buscar Libertador y luego volver por la General Paz nuevamente a Figueroa Alcorta. Irán entonces por 12 km y seguirán hasta Sarmiento, luego tomarán Libertador, 9 de Julio, Corrientes, Paseo Colón, Diagonal Norte, Avenida de Mayo, 9 de Julio, Diagonal Sur y nuevamente Paseo Colón hasta la cancha de Boca. Volverán por la Costanera Sur y luego tomarán Antártida Argentina y Ramón Castillo para llegar a Sarmiento y terminar en la línea de largada sobre Figueroa Alcorta.

El desarrollo del circuito derivará en una serie de cortes de calles y alteraciones en servicios de transporte que afectarán a distintos puntos de la ciudad. Comenzarán a las 9 de hoy y se extenderán hasta las 14 de mañana, al término de la competencia.

El corte total de la rama norte de la avenida Figueroa Alcorta, entre Dorrego y Julio A. Noble, desde las 9 de hoy hasta las 14 de mañana.

El corte total de la calle Carlos Pellegrini, entre Corrientes y Lavalle, mañana de 4 a 14.

El corte total de la diagonal Roque Sáenz Peña, entre Maipú y Perón, entre las 3 y las 14 de mañana.

El corte total de la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Avenida de los Italianos y Giralt, mañana entre las 0 y las 14.

El corte total de la rama norte de Figueroa Alcorta, desde las vías del ferrocarril Mitre hasta la avenida Dorrego, entre las 22 de hoy y las 14 de mañana.

Cortes totales momentáneos y sucesivos entre las 4 y las 13.30 de mañaña.

La carrera no solo es internacional, sino también federal Fabián Marelli - LA NACION

Antes de la largada, a las 6.35 la Banda Patricios tocará el Himno Nacional, en un clima que se espera cálido. La temperatura prevista para el inicio de la competencia es de unos 16°C y se espera que la humedad sea de alrededor del 90%. Eso puede ser un gran condicionante en una prueba que, para la punta, lleva algo más de dos horas de esfuerzo, y para los últimos, puede llegar a cinco horas. Estos últimos alcanzarían la meta con unos 23°C, un clima que está lejos de ser lo ideal, que ronda entre los 6°C y los 15°C para una maratón. Al menos no se prevé viento y eso sí es una buena noticia.

El año pasado, un clima similar fue hostil con los ganadores, que estuvieron lejos de los mejores registros de la prueba: 2h05m, del keniata Evans Chebet en 2019, y 2h24m52s, de la keniata Rodah Jepkorir Tanui en 2023.

La edición 2025 la ganaron los etíopes Habtamu Birlew Denekew, con 2h09m24s, y Elfinesh Demise Amare, con 2h28m12s. Lo interesante es que este año vuelve la dueña del récord de circuito y ganadora en 2019, 2022 y 2023 (y segunda en 2024), Rodah Tanui. Correrá por el triunfo, pero también por la historia. La argentina Sandra Torres (olímpica en Atenas 2004) es la más ganadora de la prueba (1999, 2001, 2006 y 2008). Si Tanui se impone este domingo, compartirían el liderazgo histórico.

Así, en su edición número 42, los 42 kilómetros de la Maratón Internacional de Buenos Aires repiten su mantra: nunca tantos corrieron tanto, en medio de un fuerte despliegue logístico.