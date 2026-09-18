Especie amenazada: rescatan un aguará guazú en Rosario y lo trasladan a un centro de fauna de Santa Fe

Un aguará guazú fue rescatado este miércoles en el oeste-sur de Rosario, luego de que trabajadores de una empresa ubicada en las inmediaciones de las avenidas Uriburu y Circunvalación alertaran sobre la presencia del animal.

Personal de la Policía Ecológica de Santa Fe intervino en el lugar y logró poner al ejemplar a resguardo. El animal será trasladado al Centro de Rescate, Interpretación e Investigación de la Fauna “La Esmeralda”, en la ciudad de Santa Fe, donde será sometido a una evaluación veterinaria.

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) es el cánido más grande de Sudamérica y también es conocido como lobo de crin, pero parece en realidad un zorro con patas alargadas como las de una garza.

Su nombre significa literalmente “zorro grande” en guaraní. Es un animal omnívoro que se alimenta de pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos y peces, además de frutos silvestres.

El aguará guazú no representa un peligro para las personas. Es un animal solitario y de hábitos principalmente crepusculares y nocturnos.

Con presencia en las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe y Córdoba, el este de Santiago del Estero y el sur de Misiones, el aguará guazú está catalogado a nivel nacional como especie amenazada. Fue declarado Monumento Natural de la provincia de Santa Fe. Por ese motivo, las autoridades activaron el protocolo sanitario y de protección previsto para estos casos, de acuerdo con la Ley Provincial N.º 12.182.

En La Esmeralda, los equipos veterinarios y técnicos realizarán un diagnóstico para determinar el estado de salud del ejemplar. También evaluarán sus condiciones antes de definir una eventual liberación. El regreso a la naturaleza se concretará únicamente si los especialistas consideran que el animal está en condiciones de sobrevivir por sus propios medios.

“El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), en guaraní significa “zorro grande” Lucha Musante

Otros rescates

El caso de Rosario se suma a otros rescates y posteriores liberaciones de aguará guazú realizados por la provincia. En marzo de este año, un ejemplar que había sido encontrado en la localidad de Soledad, en el departamento San Cristóbal, fue trasladado a La Esmeralda. El animal presentaba bajo peso y una lesión grave en una de sus orejas. Después de completar su rehabilitación y los controles correspondientes, fue liberado en una zona rural.

Los ejemplares encontrados en zonas urbanas son trasladados a centros especializados para su evaluación y eventual reinserción en ambientes naturales Gobierno de la provincia de Santa Fe

En junio, otro aguará guazú que había sido encontrado en Monte Vera fue rehabilitado en La Esmeralda y posteriormente liberado. El operativo formó parte de las acciones de rescate y reinserción de fauna silvestre que lleva adelante la provincia.

También en 2025 un ejemplar joven que había sido encontrado dentro de un galpón en Coronda pasó por La Esmeralda antes de ser liberado en la Reserva Natural El Fisco. En ese caso, el animal fue equipado con un collar de telemetría para permitir el seguimiento de sus desplazamientos.