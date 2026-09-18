Por ley, Santa Fe prohíbe y castiga la actividad informal de los “trapitos”

SANTA FE.- Esta provincia es la primera en el país en sancionar una ley que prohíbe y castiga la actividad informal de cuidacoches y limpiavidrios –popularmente conocidos como “trapitos”– en todo su territorio.

La norma, que se espera sea promulgada en breve por el gobernador Maximiliano Pullaro, incorpora nuevas figuras al Código de Convivencia provincial y establece sanciones para quienes exijan de manera intimidatoria dinero por el uso del espacio público para estacionamiento u otras tareas relacionadas, sin autorización oficial.

Pero la prohibición no es automática en toda la provincia: cada municipio y comuna debe adherir a la norma y dictar su propia reglamentación local.

El artículo 66 bis de la ley que terminó de aprobar el Senado establece que será sancionada la persona que, sin autorización de la autoridad competente y cuando la actividad esté prohibida por una normativa local vigente, ofrezca espacios de la vía pública destinados al estacionamiento a cambio de un beneficio o retribución económica.

El nuevo régimen tuvo inmediata repercusión en las ciudades donde esta problemática viene siendo cada vez más difícil de solucionar FABIAN MARELLI

También, la norma incorpora un apartado denominado “Abordaje integral”. El Poder Ejecutivo deberá implementar acciones de prevención e inclusión social que contemplen capacitación, formación, oficios, intermediación laboral y abordaje en materia de salud mental y consumos problemáticos, entre otras medidas.

El proyecto fue presentado por el senador Ciro Seisas (Rosario). Tras su aprobación inicial, pasó a Diputados, donde se introdujeron algunas modificaciones. Vuelto a la Cámara alta, este jueves los senadores sancionaron la ley por unanimidad con el objetivo, según Seisas, de “dejar de abordar la problemática mediante soluciones parciales y brindar a las ciudades herramientas para que puedan establecer regulaciones acordes con sus propias realidades y necesidades, en el marco de sus procesos de autonomía”.

Repercusiones

El nuevo régimen provincial sobre la actividad de los cuidacoches tuvo inmediata repercusión en las ciudades donde esta problemática viene siendo cada vez más difícil de solucionar.

En Rosario, el intendente Pablo Javkin dijo este viernes: “Seguramente vamos a adherir”, y anticipó que el Ejecutivo enviará un mensaje al Concejo Municipal una vez que termine de analizar el texto sancionado.

La norma establece la posibilidad de detención efectiva, con penas que varían según la gravedad de la contravención Gerardo Viercovich - LA NACION

En la ciudad de Santa Fe, el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Mastropaolo, celebró la sanción de la ley y recordó que la capital provincial fue pionera en prohibir la actividad cuando, en mayo de 2024, aprobó una ordenanza de parecidas características.

Sanciones

La norma establece la posibilidad de detención efectiva. Las penas varían según la gravedad: de 10 a 30 días de arresto para cuidacoches ilegales, y de 20 a 50 días para quienes actúen en eventos masivos de forma organizada.

Los jefes de redes enfrentan hasta 60 días de prisión y las penas se duplican si hay violencia, intimidación o desigualdad de género. Además, la reforma amplía la cobertura y duración de los controles en eventos, y prevé sanciones más severas para instituciones que faciliten la actividad.

Esta semana, a unas diez cuadras de los escenarios de los Juegos Suramericanos que se disputan en la capital provincial, los cuidacoches exigían de $20.000 a $25.000 para el estacionamiento por vehículo.