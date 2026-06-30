La importancia de la vacunación de los menores queda reflejada en artículos de uso cotidiano y quienes tengan la inquietud de por qué aparece el calendario de vacunación en los envases de leche, deben saber que es por una legislación nacional que rige desde 2006.

El calendario de vacunación figura en los envases de leche para que la población lo pueda visualizar con facilidad Freepik

De acuerdo a lo que indica la artículo 7 de la ley 22.909 de Salud Pública: “Las autoridades sanitarias de todo el país divulgarán por todos los medios disponibles las referencias necesarias para proporcionar a la población información y asesoramiento suficientes y oportuno sobre las acciones que se propongan llevar a cabo en cumplimiento de esta ley, indicando clase de vacuna, grupos de población a cubrir, así como lugares y fechas en que se realizarán las vacunaciones", indica el texto de la legislación.

“Dichas autoridades desarrollarán también campañas permanentes de educación sanitaria para proporcionar a la población adecuado conocimiento del riesgo que representa la no prevención de las enfermedades evitables mediante vacunación oportuna, así como sobre el deber social de someterse a ese medio de inmunización", señala la normativa.

El calendario de vacunación que figura en los sachet de leche

Por qué aparece el calendario de vacunación en los envases de leche

En tanto, en el año 2006, se introdujo una modificación a la Ley en la que se establece la inclusión del calendario en los envases de leche:

“Los envases en que se comercialice leche en cualquiera de sus formas (líquida, pasteurizada, en polvo, condensada) llevarán impresos en lugar suficientemente visible un calendario de vacunación preventiva, conforme lo disponga la autoridad sanitaria nacional.”

“Así, la obligación de incluir en los envases de leche el calendario de vacunación será parte de la política de información para la salud de la población del régimen vigente aplicable a las vacunaciones en general. La determinación del calendario de vacunación que vaya impreso en los envases de leche quedará a cargo de la autoridad sanitaria nacional, que es como la ley de vacunaciones se refiere al actual Ministerio de Salud de la Nación, el que por el artículo 1º de esa norma determina la nómina de las enfermedades prevenibles por medio de la vacunación”.

A su vez, la normativa remarca que “el propósito de esta iniciativa es que la población tenga esta información, literalmente, al alcance de la mano”.

El calendario completo de vacacunación para niños y adultos

¿Dónde vacunarse?

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los puntos de vacunación incluyen hospitales públicos, CeSACs y puntos extrahospitalarios habilitados estratégicamente en diferentes barrios. Esta distribución permite que las personas puedan acceder a las vacunas de manera cercana y sin barreras geográficas.

Los requisitos para vacunarse son asistir siempre con DNI y carnet de vacunación y certificado médico en caso de factores de riesgo.

Se recomienda consultar el listado completo y actualizado de vacunatorios en el sitio de la Ciudad, donde también se puede obtener información sobre horarios y modalidades de atención.