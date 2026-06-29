Por qué fueron arrestados los youtubers argentinos, Beni Mármol y Pato Perrotta, en el Mundial 2026.

Los youtubers argentinos Lautaro “Beni” Mármol y Patricio “Pato” Perrotta fueron arrestados por intentar colarse al partido entre Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami utilizando credenciales vencidas que correspondían a un encuentro anterior. Ambos creadores de contenido lograron burlar tres anillos de seguridad antes de ser descubiertos por las autoridades.

Qué les imputó la Justicia estadounidense

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade imputó a los jóvenes por el delito de interferencia con un evento deportivo o de entretenimiento, una infracción grave bajo las leyes del estado de Florida.

Debido a ello, un juez del condado fijó una fianza de 2500 dólares para cada uno para que puedan esperar la resolución de su situación procesal en libertad. Al ser interrogados por los investigadores, los argentinos alegaron que buscaban ingresar a la zona exclusiva para transmitir el partido.

Arrestaron a dos youtubers argentinos en Miami por colarse al partido de Colombia y Portugal. @patoperrottaa

“La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade (MDSO) concluyó con éxito el cuarto partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Colombia. Durante el partido, asistieron aproximadamente 61.397 aficionados. La MDSO realizó un total de 16 arrestos y registró 17 expulsiones del estadio. Estos incidentes fueron aislados y fueron resueltos con prontitud y eficacia por las fuerzas del orden”, indicó la fuerza en un comunicado, aunque sin dar mayores precisiones.

Cuál es la situación actual de los youtubers

El mánager y allegados de los jóvenes confirmaron públicamente el pago de la fianza para gestionar su salida del Centro Correccional Turner Guilford Knight y aclararon que, en principio, no serán deportados de los Estados Unidos de manera inmediata.

Ambos forman parte de un trío de creadores junto a otro joven de origen uruguayo conocido con el seudónimo de “Bisicleta”. El youtuber publicó un mensaje en su cuenta de Instagram luego de que se conociera la noticia del arresto: “Gracias a todos los que están escribiendo mensajes de apoyo y preocupándose por los chicos”. “Ellos están bien; actualmente estamos esperando que finalicen algunos procesos administrativos. Por ahora preferimos no dar más detalles para no entorpecer el proceso ni generar información incorrecta”, cerró.

Quiénes son

Mármol y Perrotta son dos de los creadores de contenido argentinos con mayor presencia en redes sociales. Ambos suman cientos de miles de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones en sus videos, donde suelen realizar desafíos, viajes y coberturas de eventos, muchas veces trabajando en conjunto.

Arrestaron a dos youtubers argentinos en Miami por colarse al partido de Colombia y Portugal. captura de redes

En sus canales de YouTube publican desafíos, recorridos y vlogs que suelen superar el millón de reproducciones, con títulos como “Probé la hamburguesa más grande de la Argentina”, “Sobreviví 24 horas en la calle” o “Hice la compra del mes”. Desde su llegada a Estados Unidos para cubrir el Mundial, también habían comenzado a subir contenido desde ese país, con videos como “Compramos lo más caro de Disney por 24 horas” y “Probamos el sándwich más caro de Miami”.