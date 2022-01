Por qué hay lagartos en zona norte: ahora los vieron en Escobar

En lo que parece un revival de la vieja disputa sobre los carpinchos, la aparici贸n de lagartos overos, primero en Pilar, y ahora en Escobar, genera sorpresa, temores y dudas, entre los vecinos que no saben c贸mo reaccionar. Sin embargo, especialistas coinciden en que son animales de baja peligrosisad.

La semana pasada hab铆an sido advertidos en distintos barrios privados de Pilar. En el fin de semana, se reportaron que fueron vistos en Escobar, otro municipio cercano de la zona norte del Gran Buenos Aires. El Aromo, Parque Ir铆zar, Pellegrini IV y Mirasoles, son algunos de los barrios en los que fueron detectados los lagartos, seg煤n indic贸 T茅lam.

Sobre los motivos de su aparici贸n, especialistas coinciden en que son animales de la zona, pero descartan una multiplicaci贸n de su n煤mero. La 煤nica modificaci贸n es que ahora quedaron m谩s expuestos en los entornos urbanos.

Mientras vecinos de la zona atribuyeron la aparici贸n a la 鈥sequ铆a y el avance de desarrollos inmobiliarios鈥 en tierras que antiguamente sol铆an ser habitadas por estos reptiles, los especialistas ofreen otros elementos a considerar.

La directora de la Reserva Natural de Pilar, Graciela Capodoglio, consider贸 que la ola de calor ha sido un elemento a tener en cuenta, dado que 鈥se ha quemado parte del pastizal鈥 en el que se los suele ver en general.

El director de Biodiversidad de la Municipalidad de Pilar, Javier Goldschtein, consign贸 a T茅lam que con las altas temperaturas, los reptiles comienzan a deambular y a buscar parejas reproductivas, por lo tanto, pueden aparecer en parques, jardines y piletas porque buscan agua en zonas m谩s frescas y h煤medas, ya que 鈥渆l agua en espacios naturales no es tan f谩cil de encontrar鈥.

Qu茅 hacer

El director de Biodiversidad Javier Goldschtein recomend贸 a los vecinos que cuando se encuentren en presencia de fauna nativa se comuniquen con la Reserva de Pilar, en donde se encargan de capturar al animal, si se encuentra atrapado y no puede salir por sus propios medios, para luego liberarlo en la reserva. Y record贸 que es un controlador de roedores. 鈥La recomendaci贸n es que lo dejen deambular tranquilamente鈥, apunt贸.

Por su parte, la directora de la Reserva de Pilar, Graciela Capodoglio asegur贸 que la presencia de estos reptiles no representar铆a un mayor problema para los vecinos de la zona ya que son 鈥渋nofensivos鈥 y no van a atacarlos: 鈥淪i no los asustas, van a convivir con vos鈥, ilustr贸.鈥漇on animales que est谩n siempre ac谩 y desde antes que estuvieran todas las urbanizaciones que tenemos鈥, especific贸.

Con informaci贸n de agencia T茅lam