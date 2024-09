Premio a la eficiencia. Promueven un nuevo régimen para médicos que despierta controversia en una provincia

Escuchar

MENDOZA.- En medio de la reforma legislativa integral del sistema sanitario provincial, en sintonía con las demandas de la Nación, y de la polémica por los reclamos salariales de los profesionales de la salud, el gobernador Alfredo Cornejo subió la apuesta y abrió una nueva controversia. Así, con la premisa oficial de “premiar” a los trabajadores eficientes, confirmó que habrá un incentivo adicional para quien atienda, con calidad y rapidez, a más personas. Esto es parte de una nueva ley dentro del paquete de más de 20 iniciativas, la cual consiste en un nuevo régimen salarial para médicos, que entrará en vigencia la próxima semana, lo que pone en alerta pero también expectantes a los trabajadores del sector.

El beneficio económico lo explicitó Cornejo esta semana durante la inauguración de un laboratorio modelo regional en el Hospital Carlos Lencinas, que permitirá agilizar los tiempos y reducir costos de los análisis. El gobernador aseguró que con este nuevo paso se busca centralizar y mejorar el sistema de salud pública, brindando igualdad de acceso a todos, y cobrando las prestaciones a quienes cuentan con cobertura médica. Para esto, detalló las reformas que se han realizado para optimizar recursos, beneficiar a los pacientes y al personal de salud, “buscando incentivos adecuados y eficientes”, indicaron desde el Ejecutivo provincial.

En este sentido, el mandatario expresó que se busca que los incentivos económicos, “como en cualquier sistema capitalista, sean los correctos”. Por tal motivo, se refirió a las mesas de discusiones salariales: “El funcionamiento de paritarias achatando la pirámide todo el tiempo ha sido pernicioso para el sistema de salud público de Mendoza y necesitamos incentivos positivos”. De esta manera, como ejemplo, puso que quien más personas atienda, con alta calidad y le dé acceso rápido a la salud a cualquier ciudadano, debe tener un incentivo adicional.

“Queremos que esté bien el personal de salud, pero debemos compatibilizar con el interés de los pacientes, el interés por la prevención en materia de salud con el interés legítimo particular de nuestros profesionales del sistema de salud”, completó Cornejo.

El gobernador Alfredo Cornejo inauguró el nuevo Laboratorio Núcleo, en Mendoza gentileza

En diálogo con LA NACIÓN, diversos profesionales consultados, no reniegan del plan oficial en materia organización del personal y de incentivos, aunque plantearon dudas sobre la instrumentación, especialmente en lo referente a las unidades sanitarias y la medición de la productividad. En tanto, desde el gremio que nuclea a los médicos, se mostraron disconformes con la iniciativa. “Lo que propone Cornejo no es otra cosa que imponer a través de un nuevo régimen para los profesionales médicos, una precarizacion laboral, donde ingresan al sistema quienes ellos quieran, les paguen lo que ellos determinen y los echen cuando ellos quieran, simplemente por no haber cumplido con los objetivos que la autoridad superior determine”, sostuvo a LA NACIÓN, Daniel Jiménez, secretario adjunto de la Asociación Mendoza de Profesionales de la Salud (Ampros), y agregó: “En definitiva, con el pretexto de premiar al que más trabaje está escondiendo una reforma laboral, con pérdida de derechos y recortando recursos para salud y lejos de crear mejoras laborales para que los profesionales se queden en la provincia los está expulsando”. Vale recordar el éxodo de profesionales mendocinos no solo a provincias vecinas sino a países de la región, principalmente Chile, donde suele percibir por una guardia más de US$1.000, el equivalente a todo un mes de trabajo en la provincia.

A comienzos de año, el gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura una “ley ómnibus” con 26 proyectos que buscan garantizar las prestaciones, tal como dio a conocer LA NACIÓN. Entre ellos, se encuentra la “creación del nuevo régimen salarial para médicos”, que permitirá modernizar las formas de contratación, los horarios de prestación de servicios y de las guardias. “Es un régimen optativo, para aquellos médicos que quieran pasar, y se organiza en cinco tipos de cargo: de guardia, de áreas cerradas, general y de atención primaria. Permitirá que los profesionales que quieran trabajar más puedan hacerlo, mejorando su remuneración variable al tiempo que se reducen las listas de espera”, establece la normativa, que permitirá, con la reglamentación, especificar cada uno de los beneficios económicos.

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, adelantó que la nueva ley entrará en vigencia a partir de la semana que viene. “Los médicos van a poder hacer el pedido de pase del ‘Régimen 27′ al nuevo. Este es otro ejemplo claro de cómo estamos trabajando en salud”, indicó el funcionario provincial, durante la presentación del nuevo laboratorio. “En Mendoza estamos trabajando haciendo todas las reformas que el sistema de salud requiere, pero necesitamos que la Nación haga su tarea a nivel de sistema nacional. Hay ineficiencia en el gasto de salud, por ello hay que trabajar en mejorar la eficiencia y un ejemplo de ello es este laboratorio”, agregó Montero, quien también se refirió a otra de las iniciativas de la ley ómnibus que contempla el cobro a los extranjeros: el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud Provincial (Reforsal). Al respecto, indicó: “Si bien no tenemos los números cerrados sobre la facturación de las obras sociales, vamos a facturar todas las prácticas que se hicieron en agosto, pero hay algunas que se están cargando todavía. Concretamente, en cuanto a los extranjeros, hasta la semana pasada habíamos cobrado $5.000.000, que es una parte de lo que les cobramos, pero no es el resultado total”, adelantó el funcionario.

En cuanto al moderno Laboratorio Núcleo (LabNu), se trata de un espacio equipado con tecnología de punta y con la mayor cantidad de especialistas de la región. Con esto, se fortalecerá la RedLab para establecer un sistema de redes de servicios en bioquímica, en vinculación además con el Instituto ANLIS Malbrán, en Buenos Aires.

De esta manera, se logrará absorber las prácticas bioquímicas que son de baja frecuencia y de alto costo. Hasta ahora, si un paciente requería realizarse análisis de rutina y el pedido era acompañado por una TSH (hormona tiroidea), ningún centro de salud podía realizarlo. Ahora, con este nuevo sistema, los pedidos bioquímicos podrán concretarse en los centros de salud que tengan laboratorios en los departamentos de la provincia. Así, la muestra viajará al lugar de resolución que corresponda para que el paciente reciba su resultado de manera digital.

En otras palabras, el objetivo es garantizar a los mendocinos el acceso al diagnóstico de laboratorio de modo equitativo, oportuno y confiable, por la creación de este espacio que duplicará los puntos de extracción. Así, las personas evitarán ir al lugar de complejidad, y solo viajará la muestra.

Además, se mejorará la calidad del servicio, ya que las muestras de baja frecuencia se procesarán en un laboratorio de alta tecnología y con los especialistas adecuados. El LabNu ayudará a optimizar la formación de residentes y, sobre todo, generar un proceso más eficiente, permitiendo ahorrar alrededor de $2.000 millones en reactivos al año.

Red de servicios bioquímicos

El nuevo edificio, que se ubica en el Hospital José Néstor Lencinas, tiene superficie de 908 metros cuadrados. Alberga equipamiento tecnológico de última generación, como microscopio electrónico, cámaras de bioseguridad, cámara refrigeradora y equipos analizadores, sistemas íntegramente automatizados, controlados por software para el análisis fotométrico y de inmunoensayos para la realización de determinaciones in vitro. La obra, además, contempló la remodelación del Laboratorio de Zoonosis.

El Laboratorio Núcleo (LabNu), cuya superficie es de 908 metros cuadrados, está en el Hospital José Néstor Lencinas gentileza

A través de estudios bioquímicos asociados con biología molecular se podrán realizar, por ejemplo, determinaciones de la secuenciación de SARS-Cov2, resistencia a antibióticos para tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual y virus del papiloma humano, entre otros.

Con la puesta en marcha del LabNu, mejorarán los valores por un proceso de compra centralizado, bajará el porcentaje de repetición de estudios y aparatología y disminuirán el desperdicio de reactivos en envase cerrado y los procesamientos de controles de calidad externos.

A esto se suma la incorporación de un sistema informático de laboratorio provincial y la historia clínica digital que se viene aplicando en la provincia. Para agilizar los tiempos, habrá movilidad especializada para transporte de sueros, plasmas y líquidos, a temperatura, controlada por GPS.

El avance cubrirá las áreas de bioquímica, química, hematología, hemostasia, endocrinología, inmunología, citogenética y microbiología. También, sus distintas ramas -bacteriología, virología, parasitología y micología- y programas preventivos: pesquisa neonatal, tuberculosis o citogenética.

Estas especialidades se suman a la estructura de Vigilancia Epidemiológica (Laboratorio de Salud Pública, Zoonosis y Bromatología), que da cuenta de un control de salud integral.

Temas SaludMendoza