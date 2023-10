escuchar

Fue la noticia más triste que podían haber recibido. Las autoridades del colegio reunieron a todos los chicos en el patio de la escuela y les contaron que el año próximo ya no iban a volverse a ver porque la institución cerraría sus puertas definitivamente el 31 de diciembre próximo. La crítica situación económica y la dificultad para cubrir los sueldos llevaron a este establecimiento, después de 85 años dedicado a la educación, a tomar la decisión más difícil. No continuar el año siguiente.

La noticia les llegó a los alumnos del Instituto Cultural Mancedo – Midlands College, una tradicional escuela bilingüe de Quilmes, en el patio en el que tantas veces habían compartido los recreos y la desazón fue general. Al mismo tiempo, los padres de los alumnos recibieron una comunicación por correo electrónico en la que se les explicaban los motivos del cierre y se les ofrecía ayuda para buscar otras instituciones en las que sus hijos pudieran continuar estudiando el año próximo.

La noticia fue una bomba difícil de digerir. Pocas horas después, autoconvocados en los grupos de WhatsApp, los padres se movilizaron hasta la puerta del colegio para solidarizarse y pedir a las autoridades que intervengan para evitar que el cierre sea real. Pasado el mediodía, cientos de padres, madres, alumnos, exalumnos, docentes y vecinos se reunieron sobre la avenida Mitre 457, en el centro de Quilmes, para pedir una solución.

También los docentes comenzaron a recibir telegramas en los que se les informaba que, debido al cierre, la institución prescindiría de sus servicios y que se abonarían pagos e indemnizaciones según lo previsto por ley.

LA NACIÓN intentó comunicarse con las autoridades del Instituto Cultural Mancedo – Midlands College, pero todos los teléfonos que se publican en su página oficial se encontraban desconectados.

En tanto, la Jefatura Regional 4 de Educación Privada, en un comunicado, descartó que el cierre del establecimiento responda a un problemática económica: “De manera informal nos comunicaron que el motivo del cierre no se debe a la situación económica, sino que responde a una decisión de los propietarios de no continuar con el proyecto educativo”. Y desde el organismo informaron que el establecimiento no solicitó ningún tipo de subsidio estatal en la actualidad ni años anteriores.

La noticia

El comunicado que recibieron los padres da cuenta del estado de crisis de este tradicional colegio del sur del conurbano bonaerense, que cuenta con estudiantes en los tres niveles y que brinda formación bilingüe y es considerada una de las instituciones más prestigiosas de la zona. “Estimadas familias, nos dirigimos a ustedes con profunda tristeza para comunicarles que, después de una cuidadosa consideración y evaluación de diversas circunstancias, hemos tomado la difícil decisión de cerrar las puertas del establecimiento educativo al finalizar el corriente ciclo lectivo. Comprendemos que esta noticia genera preocupación y tristeza en todos ustedes, especialmente en nuestros queridos alumnos. Queremos que sepan que esta decisión no se ha tomado a la ligera y que entendemos que este cierre representa un cambio en la vida de los integrantes de nuestra comunidad educativa”, señala el comunicado.

En el texto se hace mención a la creciente inflación y a la dificultad de las familias de abonar las cuotas propuestas. Y sigue: “Este no ha sido un paso fácil de dar, y hemos evaluado diferentes opciones antes de tomar la decisión final. A lo largo de los últimos años hemos transitado situaciones adversas que fuimos tratando de sortear, estas han tenido un gran impacto y demandado un gran esfuerzo. Las sucesivas crisis económicas, el contexto inflacionario y las problemáticas sociales crecientes están haciendo que cada vez sea más complejo gestionar la escuela respetando la visión y la misión que siempre nos ha caracterizado. La entidad propietaria no se encuentra en condiciones de continuar con la gestión del establecimiento”, apunta.

El texto les agradece a las familias el apoyo continuo que han brindado al establecimiento educativo a lo largo de los años. “Ha sido un honor y un privilegio servir a esta comunidad educativa y ser parte del crecimiento y desarrollo de sus hijos. El Colegio Mancedo - Midlands College ha sido testigo del crecimiento, el aprendizaje y momentos inolvidables compartidos con cada estudiante”, se señala en uno de los párrafos.

“Ante esta realidad, nuestro compromiso durante los próximos meses será facilitar una transición lo más beneficiosa posible para nuestros alumnos. Estaremos trabajando en estrecha colaboración con las familias para proporcionar orientación sobre la continuidad en otras instituciones educativas y cualquier otro apoyo que puedan necesitar. Si bien este capítulo llega a su fin, valoramos profundamente las relaciones que se han construido y los logros que nuestros estudiantes han alcanzado”, se lee en el documento.

Advertencia

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) lamentaron la noticia y recordaron que desde hace meses, junto a la Junta Nacional de Educación Privada, vienen advirtiendo de esta problemática, que, según expresa el secretario general, Martín Zurita, sería la situación de muchos otros colegios que se encuentran al borde del cierre por el ahogo económico. “En los próximos meses van a ser muchas las instituciones que enfrenten situaciones similares. Muchos colegios están cerrando cursos, unificando niveles y buscando la forma de seguir adelante, con una situación desesperante”, apunta.

De hecho, a principios de este mes, las familias del colegio parroquial Niño Jesús de Praga, de Olivos, recibieron una carta de la escuela, en la que se explicaba que la institución no continuaría más como tal, sino que se fusionaría con otro establecimiento del mismo grupo educativo, el Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos, porque resultaba imposible continuar ante la baja matriculación que tenían para el año siguiente. La imposibilidad de aumentar la cuota por recibir subvención parcial del Estado, es la otra cara de la crisis de las escuelas. Así como muchas de las que no reciben aportes están a punto de cerrar, y otras escuelas del segmento ABC1, sin aportes, todavía no pudieron cerrar el acuerdo escolar con las familias, por los aumentos excesivos en las cuotas del año siguiente, escuelas cómo la de Olivos y muchas otras, se enfrentan a la dificultad de sostener una propuesta sin la posibilidad legal de aumentar tanto la mensualidad.

Temas Educación