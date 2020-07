Los lavaderos de autos de la ciudad podrán abrir sus puertas mañana; era una de las actividades suspendidas desde el 20 de marzo cuando comenzó la cuarentena Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Mauricio Giambartolomei Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de julio de 2020 • 17:17

El camino hacia la nueva normalidad de la Ciudad de Buenos Aires tendrá por delante mañana la reapertura de actividades que no estaban habilitadas desde el 20 de marzo pasado cuando comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio como los lavaderos de autos. Los templos, la industria del juguete, los paseadores de perros y los comercios de cercanía y galería barriales también están incluidos en esta etapa.

El protocolo sanitario que se deberá respetar en los lavaderos forma parte de los más de 100 lineamientos elaborados entre las cámaras y referentes de cada sector, junto con el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la ciudad y validado por el Ministerio de Salud porteño. Los instructivos alcanzan a los empleados de los establecimientos y a los clientes, y establecen normas de conducta para el contacto personal y para la manipulación de los automóviles con el objetivo de reducir al máximo el riesgo de contagio de Covid-19.

El protocolo, al que tuvo acceso LA NACIÓN, establece que los lavaderos, automáticos o manuales, podrán recibir clientes únicamente con turnos previos, al igual que a los proveedores, para evitar así aglomeraciones de personas en un mismo espacio. Con el mismo fin se recomienda a los propietarios de los vehículos que no acudan en compañía de otras personas. Todos los involucrados en el procedimiento, trabajadores como clientes, tendrán que usar tapaboca.

Tanto los clientes como los trabajadores deberán usar tapabocas Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo

Los dueños de los vehículos deberán entregar las llaves y no podrán permanecer en el sector de lavado, salvo que el estacionamiento cuente con un espacio destinado a la espera. En ese caso, ese lugar deberá respetar el aforo de una persona cada 15 metros cuadrados. "Los establecimientos deben indicar en sus accesos la cantidad máxima de público que puede ingresar en simultáneo", se lee en el documento. También se deberán organizar filas de personas y de vehículos, fuera de los lavaderos, para garantizar el distanciamiento social de, al menos, 1,5 metros.

Quien reciba el vehículo deberá entregar un ticket al conductor a través de una ventanilla y luego comenzar el procedimiento. Para hacerlo tendrá que contar con todos los elementos de seguridad, como tapaboca o máscara facial, y rociar con una solución de alcohol y agua (70%/30%) la manija exterior de la puerta, el asiento, el respaldo y el apoyacabezas del lado del conductor. De la misma forma, se aplicará la solución al volante, a la palanca de cambios, al freno de manos, a las llaves y a todos los elementos que eventualmente se deban tocar en el proceso.

Entre vehículo y vehículo, se deberá desinfectar todos los elementos de lavado usados Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo

"Luego de llevar el vehículo hasta el sector de lavado, el empleado descenderá del mismo y una vez enjuagado, retornará a buscarlo para conducirlo hacia otras etapas del proceso. Todas las superficies serán secadas con rejillas, trapos o microfibras que luego tendrán el proceso de lavado y desinfección entre vehículo y vehículo", advierte el protocolo.

Al igual que en otros rubros, como las peluquerías que abrirán el próximo miércoles, los trabajadores no podrán utilizar la ropa de calle, mientras realizan las tareas en los lavaderos por lo que deberán contar con un uniforme o vestimenta alternativa. En cuanto a la movilidad, al no ser un rubro esencial, los empleados no podrán usar el transporte público, por lo cual "el empleador deberá garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores y que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público".

Para los empleados también se recomienda revisar y adecuar las tareas en base a turnos rotativos de trabajo y disposición de descansos para garantizar las medidas de prevención recomendadas, como la distancia entre personas de al menos 1,5 metros, la reducción al mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un mismo espacio físico y el uso de tapabocas en todo momento.

Los trabajadores también deberán controlarse la temperatura al ingresar a los lavaderos, que deberá ser menor de 37,5ºC, avisar si presentan síntomas compatibles con Covid-19, no compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate), no utilizar el celular en la zona de trabajo y, si, por necesidad es usado, realizar una higiene de manos y del artefacto con solución alcohólica al 70%.

"Durante la cuarentena trabajamos con cada uno de los sectores productivos para volver a poner en marcha a la ciudad. Queda claro que la situación económica no es buena. La pandemia no es solo sanitaria, sino también económica. Las perspectivas no son buenas, pero no tengo dudas de que en la medida en que vayamos avanzando en un proceso de apertura gradual y cuidando las cuestiones sanitarias, los efectos negativos van a ser menores", sostuvo el ministro de Desarrollo Económico y Producción de la ciudad, José Luis Giusti.

Otras aperturas

En el cronograma anunciado por el gobierno porteño la semana pasada, para mañana también figura el regreso de otras actividades, algunas de las cuales están suspendidas desde el 20 de marzo. Los templos podrán abrir para el rezo individual con un máximo de diez personas al mismo tiempo en un mismo espacio; se habilitarán las tareas administrativas y las celebraciones online, aunque algunos templos ya estaban abiertos y realizan ceremonias vía streaming.

También podrán abrir los locales de las galerías barriales que se sumarán a los comercios de indumentaria y calzado. Los clientes podrán ingresar según su terminación de DNI (par los días pares, impar los días impares) y no están incluidas aquellas galerías de centros comerciales o avenidas con una gran circulación de personas.

Desde mañana se autorizará a los paseadores de perros y a la industria del juguete, que podrán reabrir después de la marcha atrás antes del 1° de julio cuando se endureció la cuarentena.