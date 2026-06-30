Pruebas Aprender 2025: el Gobierno aseguró que los estudiantes alcanzaron en Lengua su mejor resultado en una década

El Ministerio de Capital Humano difundió este martes los resultados de las pruebas Aprender 2025 y aseguró que la escuela primaria alcanzó los mejores desempeños en Lengua de los últimos 10 años. Según informó la cartera, el 76,9% de los alumnos de sexto grado logró niveles satisfactorio y avanzado, mientras que el 4,9% quedó por debajo del nivel básico. Pero no publicó los resultados, ni hay fecha estimada, según confirmaron voceros oficiales a LA NACION.

Las pruebas Aprender son el dispositivo nacional mediante el cual se evalua, hace más de diez años, los aprendizajes nacionales en lengua y matemática alternando niveles educativos. Según difundieron, las 24 jurisdicciones registraron mejoras en Lengua y los avances más significativos fueron en las jurisdicciones con mayor “deuda de aprendizaje”. En la edición de Aprender de 2023 cuando se evaluo primaria, el 11,9% de los chicos se ubicaba por debajo del nivel básico y en 2025, dijeron, este porcentaje bajó al 4,9%.

A la vez, señalaron que los niveles satisfactorio y avanzado pasaron del 66,4% al 76,9%. Por lo tanto, con estos resultados, siete de cada 10 estudiantes alcanza los aprendizajes esperados.

“Cada punto equivale a unos 7900 estudiantes más que desarrollan las habilidades necesarias para responder correctamente preguntas que antes no podían responder. Por eso, una mejora de 10,5 puntos en los niveles de Lengua significa que más de 80.000 chicos más que alcanzan los niveles esperados”, dijo María Cortelezzi, Subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, en un video que publicó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el que no participa el Secretario de Educación, Carlos Torrendell.

De acuerdo con el comunicado oficial, participaron 750.000 estudiantes de más de 20.000 escuelas de todo el país y el Ministerio destacó una participación récord, con el 95% de los establecimientos y el 84% de los alumnos evaluados.

El mensaje de Sandra Pettovello sobre las Pruebas Aprender

En Matemática, dijeron, “también hubo mejoras”, pero no especificaron los resultados para cada nivel. Indicaron que cinco de cada 10 estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado, al igual que en 2023 cuando el 51,5% de los estudiantes estaban en esos niveles. “Vamos a potenciar ahora los desempeños en Matemática a partir del nuevo Acuerdo Federal”, prometió Pettovello.

El anuncio del Ministerio de Capital Humano coincide con la primera conferencia del nuevo vocero Adrían Ravier quien esta mañana.