escuchar

PUNTA DEL ESTE (enviada especial).- El contexto macroeconómico desfavorable en la Argentina parece haber sido clave en la receta para que la ciudad balnearia uruguaya se llene de argentinos residentes. Incentivados por la estabilidad y las exenciones fiscales, entre otras motivaciones que ofrece el país, el intendente de Maldonado, Enrique Antía (74), destaca el arribo de no menos de 20 mil personas en los últimos tres años. El dato se alinea con una inversión de 9000 millones de dólares en los últimos cuatro años, con mayoría de argentinos involucrados en el desembolso.

Punta del Este ha sido desde sus inicios un destino elegido por turistas de todo el mundo. Conocida por muchos como la Saint-Tropez de Sudamérica, la ciudad balnearia está sumergida en un proceso de transformación. Lejos de querer mantenerse como un lugar que solo explota en los veranos, apuesta su impulso migratorio de los últimos años para expandir horizontes. LA NACION charló sobre el impacto que ha tenido el arribo de miles argentinos con el intendente Antía, quien prestó su mirada con respecto al triunfo de Milei y también hizo un balance de su gestión con la que –indicó– se despedirá de la política.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, en su despacho Natalia Ayala

En línea con los pronósticos de los principales operadores turísticos, la temporada apunta a consolidarse con cifras similares a las del último año, incluso superiores. “Hay indicadores objetivos”, explica Antía. “El consumo de basura, en toneladas, es un 7% superior al verano pasado; por el puente de La Barra, el año pasado, cruzaban unos 19 mil vehículos diarios hacia el Este, en lo que va de los últimos días de diciembre fueron de media 23 mil vehículos, un 10% más de circulación”, ejemplifica.

En su despacho en la Intendencia de Maldonado, que de un lado tiene vista periférica al Estadio Domingo Burgueño Miguel y del otro apunta a la Playa Mansa, Antía recibe a este medio. De boina blanca y mate bajo el brazo (ante todo, ADN charrúa), el jefe municipal llega el lunes temprano por la mañana y es recibido por un equipo para repasar la agenda del día.

“Uruguay da características de certezas”, define y enumera: “La seguridad jurídica, el respeto de plazos, que no haya cambios en la normativa que permiten largo plazo, la estabilidad económica de país, la inflación que baja y asegura una recaudación fiscal seria. Todo eso ayuda”.

Punta del Este se colmó de turistas en los últimos días de diciembre y principios de enero, con mayoría de argentinos Ernesto Agudo

Antía considera que quien invierte está arriesgando, por lo que busca lugares “donde no pasar desasosiego”. “Yo puedo asegurar que acá no hay corrupción; nosotros cuidamos mucho que el que viene se sienta protegido. Son valores importantes de nuestro país que tenemos que defender, porque la inversión es trabajo”, sostiene.

Semanas atrás, durante su asunción presidencial, Milei estuvo acompañado de dirigentes de todo el mundo, entre ellos, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Luego de años de un áspero vínculo con Alberto Fernández y su gobierno, el primer mandatario charrúa definió como “altamente positivo” el triunfo del libertario. En la misma línea opina el intendente fernandino.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, en su despacho Natalia Ayala

“Para Uruguay es una buena noticia que Milei haya ganado, porque el kirchnerismo no nos quería. Nos ponía trabas en las importaciones, nos remarcaba impuestos, estaba en contra de la política del Uruguay de abrirse al mundo. Veo un horizonte positivo en ese sentido”, sostiene.

Y sigue: “No lo conozco a Milei; recién está entrando a tomar decisiones para ordenar la casa, y no hay casa que funcione si no se ordena, ni la de uno en la familia ni la de un país. La verdad es que está metiendo coraje y me parece que si la Argentina -un país tan rico y de tan extraordinario- no hacía un shock de estas características, se iba a terminar de fundir; y yo creo que tiene posibilidades de levantarse y ser potencia. Cuanto mejor le vaya a la Argentina, mejor le va a ir a Uruguay”.

Inversiones multimillonarias

“Ya hay más de tres millones de metros cuadrados construidos en estos últimos cuatro años, y queda otro millón y medio por delante”, dice. “Solo esta semana tenemos 12 proyectos para enviar para su aprobación a la Junta Departamental”, anticipó Antía y explicó que estas propiedades –la mayoría, megaconstrucciones de edificios sobre el mar– no tributan impuestos hasta que comienzan a vender los inmuebles o hasta después de dos años de finalizada su construcción. “Son incentivos importantes que claramente atraen inversores, la mayoría argentinos, algunos brasileños, europeos y estadounidenses”, marca y puntualiza que se cosecharon al menos 9 mil millones de dólares de inversión extranjera.

Punta Del Este recibió 9000 millones de dólares en inversión en los últimos cuatro años Archivo

Al universo de viviendas en lujosos edificios, en Punta del Este se suma un concepto que en la Argentina ya está naturalizado: los barrios privados. “Hay 25 proyectos de fraccionamiento que están cumpliendo los procesos de aprobación del ordenamiento y territorial”, destacó el intendente.

De Punta Ballena a más allá de José Ignacio, ya se volvió habitual no solo el anuncio de obras sino también las inmensas grúas –algunas incluso iluminadas– como parte del skyline esteño. “Hay señales de que esto va a continuar en el desarrollo del departamento de Maldonado”, consideró Antía.

Balance de gestión

En lo que Antía define como el comienzo de la recta final de su gestión, pues el próximo año habrá elecciones para elegir a su sucesor, el intendente destaca tres variables clave de su plan de gobierno: seguridad, ambiente e inversión social.

“Se apunta a la seguridad, en primera instancia, para dar tranquilidad al empresario, al que vive, al que trabaja”, explicó. El plan –que comenzó años atrás, con su regreso al ejecutivo municipal– es el despliegue de una estrategia basada en la videovigilancia, algo que –afirma– cosechó éxitos y ahora se trasladó a otros puntos de Uruguay.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, en su despacho Natalia Ayala

“El otro tema es ambiental, que para nosotros es prioritario; la defensa de nuestra costa, la calidad de nuestros espacios públicos para el disfrute de la gente, y la higiene y limpieza del departamento que tiene que estar al mejor nivel mundial”, sostiene.

La tercera vertiente fuerte es la inversión social. “No hay destino de desarrollo si no hay un equilibrio en la sociedad”, considera Antía y asegura que la intendencia de Maldonado destina el 30% de su presupuesto a inversión social. Entre las principales tareas en ese sentido, el intendente marca que Maldonado se destaca a nivel país por el exitoso desarme de asentamientos (villas miseria) y su enlazado plan de reubicación de familias.

“Ya encaré todo para el final de mi gestión, uno es un instrumento de paso”, señala y cierra: “Lo que me queda a mí, porque ya me estoy poniendo viejo sabio y es momento de irme, es formar equipo para que puedan seguir trabajando”.