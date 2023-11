escuchar

PUNTA DEL ESTE.- Un verano corto, fuerte, pero no masivo: así pinta la temporada 2024 de Punta del Este. Corto, porque las reservas se concentran entre las fiestas de fin de año y la primera quincena de enero. Fuerte, porque turistas de alto consumo aseguran su llegada para el tiempo de playas, porque los uruguayos se afirman en alquilar en el este y porque los propietarios de casas o apartamentos las usan para sí mismos o para amigos.

Pero no masivo, porque la clase media argentina que es la que ha generado la locura del movimiento super intenso, no aparece en el radar de alquileres o movimiento hotelero; la diferencia cambiaria que no parece corregirse en el corto plazo los espanta de un balneario caro, que está en el top de precios de un país que es caro en dólares.

Lo de la masividad es relativo dado que Punta del Este aumentó considerablemente la cantidad de gente que vive permanente en la ciudad, o en los balnearios de alrededores, como Portezuelo, La Barra, Manantiales y así, hasta José Ignacio. Eso fue producto del tiempo de pandemia y con el trabajo a distancia ha seguido, lo que derivó en una corriente de compra de propiedades que costaba vender, como casas de amplio parque o de complejos del tipo “chacras cerca de mar” y algunos edificios de lujo, con muchos servicios permanentes y por lo tanto, alto costo de gastos comunes.

Punta del Este es una ciudad cara y aún más en este contexto económico para los argentinos Natalia Ayala

“Desde el mes de agosto se está alquilando propiedades premium en zona de la Brava, de la Mansa, Solanas, Manantiales y José Ignacio, con precios similares a temporada pasada”, dijo a LA NACIÓN el agente inmobiliario Andés Jafif, que fue alcalde de Punta del Este en período anterior. Y agregó que “hoy a esta altura de noviembre es difícil encontrar propiedades para un público de alto poder adquisitivo”.

“Todo alquilado”

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Javier Sena, destacó que “ya está casi todo alquilado” lo que es “suntuoso” y de nivel “premium” y que incluso los negocios fueron concretados antes de lo habitual.

“Las reservas de alquileres en Punta del Este han sido una grata sorpresa para los operadores y propietarios, reservándose en 80% los de alta gama y en 60% los apartamentos” de un nivel menor en calidad y servicios, comentó Alejandra Covello, presidente de la firma Covello Propiedades.

El operador inmobiliario Juan Sader dijo a LA NACIÓN que los alquileres concretados llegan “hasta el fin de semana que termina en el domingo 14″ mientras que “la segunda quincena y el mes de febrero tienen movimiento, pero notoriamente inferior”. Aclaró que “hay expectativa con los resultados del balotaje y las primeras señales de la economía Argentina luego de conocer el nuevo gobierno”.

El hotel estrella de la zona, el Enjoy (ex Conrad) tiene agotadas las reservas para los últimos de diciembre

¿Qué tipo de inmuebles se está alquilando? “Dado que la clase alta es la que mejor puede resistir los embates económicos de la Argentina, las propiedades más exclusivas son las más demandadas, sin perjuicio que propiedades de categoría intermedia también son demandas por los argentinos, a lo que se debe sumar una demanda de público uruguayo” agregó Sader.

El agente advirtió de un cambio que se registra en las reservas: “hay más uruguayos demandando propiedades exclusivas, como hay más argentinos consultando por propiedades más económicas”.

En una rueda informal con agentes inmobiliarios que conocen Punta del Este desde hace décadas comentaban que eso se debe a un fenómeno que nunca habían visto, que es la generalización de “alquileres por año”, algo que calificaron como “extraño” para tiempos pre-pandemia, y que está ligado a la inmigración de familias.

Año de prueba

“Vienen a probar si el grupo familiar se adapta y alquilan por un año, para luego comprar, y esa casa se alquila a otro que viene por lo mismo, muchas veces tentado y aconsejado por el anterior”, dijo una agente inmobiliaria que pidió no ser citada.

Los hoteles viven otra realidad y eso difiere de la categoría del mismo. El hotel estrella de la zona, el Enjoy (ex Conrad) tiene agotadas las reservas para los últimos de diciembre, y en el medio está ya en 85% completo, según Javier Azcurra, gerente de ventas del complejo.

“Somos bastante optimistas, hasta el 10 de enero estamos con 100% de reservas y con lista de espera; e incluso con estadías largas, que en algunos casos llegan a los 30 días”, agregó Azcurra

¿Quiénes están alquilando casas? “El 80% de los clientes son argentinos”, aseguró Covello.

Para Jafif, los clientes que aseguraron alquileres son “los que viven en dólares” mientras que la “clase media alta argentina está esperando resultados de elecciones, sobre todo especulando al dólar y a la posible baja de precios”.

La agente Covello dijo que llama la atención la creciente demanda de turistas de países de los que no llegaban antes, como “Rusia, Croacia, Alemania, Inglaterra y Bélgica, pero en su mayor medida siempre son argentinos y brasileños”.

Entre arrendamientos y hotelería la temporada de verano, el este uruguayo aparece con movimiento intenso al menos para esa primera quincena, aunque los comerciantes cruzan los dedos para que eso se extienda más allá de ese tiempo clásico.

Azcurra del Enjoy reflejó optimismo por lo que registran de consultas y reservas: “Vamos a ver una buena temporada, que se asegura incluso pese a tiempos de crisis. El balneario y el hotel ha logrado fidelidad del público de Brasil y de Argentina”.

“Los vaivenes políticos traen incertidumbre, pero hay que considerar que los argentinos saben lidiar con la incertidumbre y son de respuesta rápida ante los cambios; no me sorprendería una repercusión rápida en la demanda si las señales económicas en el vecino país son favorables”, dijo Sader.

Además de los espectáculos de verano, también se organizan seminarios sobre análisis político y económico. Asoma un verano de descanso y placer, pero también con un ojo en lo que podrán traer nuevos gobiernos en ambos países.

