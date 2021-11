Punta del Este en números. Cuáles serán los precios de temporada

PUNTA DEL ESTE.– ¿Cuánto cuesta un chivito en Gorlero? ¿Y un helado en la playa? Las preguntas típicas de fin de año se adelantan al llegar un verano especial que deja atrás la pandemia que impidió no solo la llegada de turistas al Uruguay, sino también de los propietarios de casas y apartamentos en los balnearios del este. Con una inflación del 7,8% anual y un dólar que ha oscilado en el año entre 42,5 y 44,5 pesos uruguayos, el país está caro (en dólares) respecto a otros países y la brecha con Argentina es la más grande de las últimas tres décadas. Y eso, claro, es una dificultad para los turistas argentinos.

Consciente del problema, el presidente Luis Lacalle Pou recomendó a los comerciantes “ser cuidadosos con los precios” para el verano. “No hay que subirse al caballo; si ésta es una temporada de recuperación, lo importante es que venga la mayor cantidad de gente”, dijo.

Aunque el cambio no colabora, hay expectativas por una buena temporada Natalia Ayala

Lo cierto es que hoy en Punta del Este no hay precios únicos, ni fijados por el gobierno o por acuerdos con comercios, y la variedad es tan amplia según las tiendas o cadenas de mercados, que hay diferencias del 30% o más en un mismo producto comprado en distintos lugares. Pero la expectativa es alta y eso se nota en las consultas a inmobiliarias, hoteles y los movimientos en plataformas online. Todos coinciden en que hay una potencial demanda argentina por vacaciones en el este uruguayo. Un dato importante a tener en cuenta antes de viajar es que –al momento–el único paso terrestre habilitado para el regreso es el puente Salto-Concordia; por ahora, tanto Gualeguaychú-Fray Bentos como Colón-Paysandú solo están habilitados para cruzar a Uruguay, pero no para volver.

Claro que el puente que más cuesta levantar es el de los precios... El jefe de gobierno de Maldonado –departamento que abarca a los balnearios Piriápolis, Portezuelo, Punta del Este, La Barra, Manantiales y José Ignacio–, Enrique Antía, reconoció la brecha de precios y destacó la necesidad de cuidar la atención al turista. “El costo país te obliga a ser mucho más cauteloso”, fueron sus palabras.

Cambio desfavorable

El Observatorio de la Universidad Católica emitió un informe sobre la evolución del Tipo de Cambio Real bilateral con Argentina, en el que sostiene que “tanto a partir del dólar oficial (que rige el comercio) como del dólar blue (que es el relevante para el turismo y las compras), se “observa el crecimiento de una brecha entre ambos a partir del último cambio de gobierno en Argentina”. Y agrega: “El nivel actual es el peor de las últimas décadas, solo comparable con el resultante de la hiperinflación argentina de 1989″.

Desde noviembre de 2020, por cada peso argentino no llegan a pagar 0,10 pesos uruguayos ($ 0,07 esta semana) en las casas de cambio. En realidad, todos coinciden en que eso no es una cotización real, sino una excusa para tener en la pizarra, para que nadie vaya a ventanilla a vender pesos argentinos.

Los precios con del supermercado Tienda Inglesa de Punta Shopping y están expresados en pesos uruguayos javier joaquin

En cuanto a los precios de los productos de consumo, vale aclarar que el gobierno uruguayo no los fija, pero en su área de Defensa del Consumidor expone precios por cada cadena de ventas, y ahí se ve que el mismo producto es mucho más caro en un lugar que en otro. Algunos ejemplos: el aceite de girasol de 900 cc varía de $ 109 a $ 126 (de aquí en adelante, todos los valores son en pesos uruguayos), el aceite de soja entre $ 83 y $ 104, el kilo de arroz blanco de $ 53 a $ 65, el paquete de café 250 grs. va de $ 139,90 a $ 176,50, el kilo de carne picada vacuna sin grasa varía de $ 299 a $ 399 y la cerveza de marca uruguaya de un litro va de $ 117 a $ 142.

Del mismo modo, el jamón cocido no artesanal cuesta $ 48 los 100 gramos en el supermercado más barato y $ 57 en el más caro. La clásica manteca de 200 gramos de la principal industria láctea uruguaya cuesta $ 74 en una cadena y $ 87 en la más cara.

Y si bien Punta del Este es el lugar más caro de Uruguay, la diversificación de oferta generada en los últimos años permite al consumidor elegir precios.

Los precios con del supermercado Tienda Inglesa de Punta Shopping y están expresados en pesos uruguayos javier joaquin

Tienda Inglesa, el supermercado más exclusivo, vende el litro de cerveza a $ 103 (USD 2,33, tomando como valor de cambio 44,16 pesos por dolar), una Coca Cola de dos litros a $ 131 (USD 3) y un kilo de la tradicional yerba Canarias a $ 190 (USD 4,30). El Novillo Alegre, la carnicería de Punta más famosa y de cortes de calidad, vende el kilo de asado común a $ 450 o USD 10,19), pero hay opciones bastante más baratas, y también más caras, como el kilo de matambrito de cerdo a $ 690 (USD 15,63). ¿La bolsa de carbón? $ 160 o USD 3,62.

Para quienes planean cargar el baúl del auto con víveres, hay que recordar que no se pueden ingresar a Uruguay carnes, verduras, frutas ni embutidos, y tener presente que lo que sí se puede entrar no puede superar un valor total equivalente a 300 dólares (también puede generar inconvenientes que ese importe esté repartido en muchas unidades de unos pocos productos).

La diferencia de precios obviamente también aplica a los establecimientos gastronómicos. ¿Algunos ejemplos con nombre propio? Una cena en La Huella (cubierto + corvina + copa de vino + volcán de chocolate) cuesta unos 40 dólares, un menú que en plena península puede salir 20 dólares, mientras que en el Puerto, con vista a la isla, hay restaurantes con menú por unos 25 dólares. Un almuerzo en la tradicional chivitería La Pasiva (un chivito canadiense acompañado de un porrón de cerveza Corona) cuesta en Punta del Este $800 (USD 18,12).

Quien no ha variado los precios es el casino: una ficha para maquinitas en el Enjoy Hotel & Casino cuesta USD 1, mientras que la apuesta mínima en ruleta sale USD 10. En cuanto a los precios de alquileres, no los consignamos dada la amplitud que existe en el mercado inmobiliario.

Menú de La Huella, donde una comida cuesta unos 40 dólares Natalia Ayala

Beneficios para turistas

Por otra parte, el gobierno de Uruguay ha mantenido una batería de beneficios para los turistas no residentes, como forma de estimular la llegada de extranjeros y suavizar el impacto de precios relativos con el país de origen. Abarcan hotelería, gastronomía en toda su variedad, compras de vestimenta, recuerdos del país y otros productos, así como combustible en zona fronteriza.La devolución del IVA sobre servicios gastronómicos rige para cuando son “prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares”, así como por “hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels”, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje. Esa devolución de IVA rige hasta el 30 de abril de 2022, al igual que la devolución del IVA sobre arrendamientos de vehículos. Todos los beneficios fiscales aplican al abonar “mediante dinero electrónico, tarjetas de débito y de crédito”.

En paralelo, el “Régimen de Tax Free” está instrumentado para compras de productos que sean realizadas en comercios adheridos al sistema. Las opciones incluyen prendas de vestir, artículos de cuero o punto, alimentos, bebidas o artesanías, con destino a ser utilizados o consumidos fuera del Uruguay.

El descuento del 24% en combustible (naftas) es para pago con tarjeta de crédito o débito, sobre el precio de venta, en estaciones que estén ubicadas en un radio de 20 km desde los puestos de paso de frontera, con Argentina y con Brasil. Esto rige desde el año pasado y no tiene fecha límite. ¿Cuál es hoy el precio del combustible? $ 72,34 (USD 1,64) el litro de nafta premium, $ 70,41 (USD 1,59) el de súper y $ 62,98 (USD 1,43) el de gasoil.

El cambio peso-peso uruguayo es completamente desfavorable Natalia Ayala

Aunque todavía no están definidas, es esperable que haya beneficios, promociones de bancos para pagos con tarjetas, ofertas de comercios que buscan aprovechar la temporada y fidelizar clientes: un combo para conquistar turistas.

Condiciones de ingreso

Por último, en esta temporada, los ingresos al país están condicionados por un protocolo sanitario, que implica que los extranjeros deben realizar una declaración jurada con sus datos personales a través de internet (consejo: hacerlo a través de la App Coronavirus Uy es mucho más práctico).

Al llegar a Uruguay deben presentar ante Migraciones el certificado donde conste la aplicación de al menos dos dosis de vacunas contra el Covid-19, y deben tener el ciclo vacunatorio completado al menos 14 días antes del ingreso. Uruguay acepta todas las vacunas anti Covid aprobadas en el mundo y no exige cuarentena.

Además, es obligatorio presentar un test PCR con resultado negativo, realizado como máximo 72 horas antes. La declaración jurada deberá ser entregada en línea, antes del viaje, y será controlada cuando se ingrese al país. Para los que requieren un PCR en Punta del Este, el valor promedio ronda los $ 4000, aunque existen establecimiento como la Clínica San Fernando que cobran valores menores a turistas argentinos ($ 3100); en Montevideo, el PCR sale $ 2500.