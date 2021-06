Qué dijo el hombre que perdió el control en una concesionaria de Caballito

“Fui a buscar 10.000 pesos por unas cuotas que pagué por un auto que al final no quise. Me llamaron desde la concesionaria, pero me ofrecieron otra cosa cuando llegué. Les dije que yo quería el dinero y ahí fue que me salió de agarrar y romper las cosas”, explicó esta mañana Jorge Gómez, el hombre que ayer, totalmente enfurecido, rompió un automóvil que se vendía en un salón y parte del mobiliario de la concesionaria ubicada en el barrio porteño de Caballito.

Según relató el hombre al canal de noticias TN, en 2016 se anotó en un plan de pagos para hacerse de un automóvil 0 km. “Entonces, pagué cuatro cuotas y cuando fui a buscar el auto, momento en el que debía abonar unos 70.000 pesos en efectivo, me dijeron que había que esperar entre dos y tres meses para obtenerlo. Como eso no era lo que habíamos acordado les pedí la devolución del dinero. Me dijeron que tenía que esperar que se cumpliera el plazo del plan”, dijo Gómez.

Dia de furia en una concesionaria

La semana pasada, Gómez recibió un llamado de la concesionaria Taraborelli. “Me llamaron para decirme que me iban a devolver lo abonado por las cuatro cuotas, que eran esos 10.000 pesos, pero cuando llegué me ofrecieron otra cosa y que si quería el dinero iba a tener que esperar un año más”. El hombre prosiguió en su relato: “Les dijo que no, que me avisaron que estaba la plata y ahí fue que me salió de agarrar y romper las cosas”.

Lo que siguió quedó registrado en la cámara de una empleada de la concesionaria. Gómez primero le pegó una patada en la puerta izquierda a un vehículo rojo. Luego, tomó una silla y la arrojó contra la ventanilla del mismo rodado. El hombre continuó con la agresión: agarró un cartel de acero y comenzó a golpear el parabrisas del mismo rodado hasta astillarlo en su totalidad.

Por disposición de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Número 26 se dispuso la detención y el traslado del hombre a la dependencia policial de la zona, en donde permaneció dos días.

