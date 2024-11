Qué es el fallo ovárico prematuro y quién puede tenerlo

En el campo de medicina todavía falta mucha investigación específica en torno a la salud de las mujeres. Es difícil comprender todos los padecimientos a los cuales son susceptibles y además saber cómo detectarlos a tiempo. Uno de ellos es el fallo ovárico prematuro.

Una de las enfermedades que afecta a gran número de mujeres es el fallo ovárico prematuro, que es diferente a la menopausia. A continuación, más información acerca de este fenómeno y algunos síntomas para detectarlo.

Qué es el fallo ovárico prematuro

Esta patología puede llegar a confundirse con la menopausia temprana, sin embargo, no son lo mismo. De acuerdo con el National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), el fallo ovárico es utilizado para un concepto que explica cuando los ovarios dejan de funcionar adecuadamente antes que la mujer cumpla los 40 años. Esto ocurre cuando los ovarios no producen la cantidad normal de estrógeno o no se liberan óvulos regularmente.

El también conocido como ‘POI’ por sus siglas en inglés (Primary Ovarian Insufficency), se distingue de la menopausia prematura, ya que esta última resulta en amenorrea (ausencia de menstruación) y elimina la capacidad de concepción. El fallo ovárico prematuro tiene como consecuencia ciclos menstruales irregulares. Además, presenta dificultades ante las posibilidades del embarazo, pero este sí puede ocurrir, contrario a lo que sucede con la menopausia.

Los tratamientos para este padecimiento se enfocan en ayudar a regular los niveles de estrógeno en las personas con fallo ovárico prematuro. Esto previene otras condiciones que pueden desarrollarse como consecuencia de un nivel bajo de estrógeno, como problemas cardíacos y hueso débiles, informa el sitio Mayo Clinic.

Existen muchas causas de este problema, entre ellos se encuentra la genética, desórdenes metabólicos, enfermedades autoinmunes, infecciones virales, hábitos, por mencionar algunas.

Síntomas

Periodos irregulares, que pueden presentarse durante varios años y desarrollarse después de un embarazo o al detener el uso de pastillas anticonceptivas

Dificultades para embarazarse

Bochornos en la parte superior del cuerpo como el cuello, cara y pecho

Resequedad vaginal

Enojo, depresión o ansiedad

Problemas con la memoria y concentración

Menos apetito sexual

Por El Universal

El Universal (México)

Temas Salud