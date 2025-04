Katie Hobss la firmó: la nueva ley de Arizona que impacta en la salud de los estudiantes

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, firmó una nueva ley que prohíbe alimentos con ciertos aditivos en las escuelas públicas del estado. La norma, que busca mejorar la salud infantil, impide la venta y el servicio con productos ultraprocesados durante la jornada escolar.

La ley de Arizona que apunta a eliminar aditivos químicos en los comedores escolares

La medida llegó al despacho de Hobbs como parte del proyecto House Bill 2164. La nueva legislación impide que las escuelas ofrezcan comidas o bebidas que contengan sustancias como el aceite vegetal bromado, el dióxido de titanio y los colorantes rojo 3, rojo 40, amarillo 5 y 6.

La ley prohíbe que las escuelas públicas sirvan alimentos o bebidas con once aditivos sintéticos vinculados con problemas de conducta y salud Shutterstock

Según AZ Central, estos compuestos figuran en alimentos comunes como los cereales de caja, las papas o nachos y las tartas instantáneas. La restricción también alcanza a los proveedores externos que operan dentro de los establecimientos educativos.

El proyecto, presentado por el legislador republicano Leo Biasiucci, recibió apoyo de ambos partidos y fue impulsado en su última etapa por el controvertido secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Durante una conferencia en Phoenix, Kennedy justificó la medida: “No hay nutrientes en esa soda. Ninguno. ¿Y por qué estamos pagando por eso? Vamos a pagar dos veces, ahora y con las cuentas de diabetes más adelante”.

Nueva ley en Arizona: ¿qué aditivos estarán prohibidos en las escuelas públicas?

En total, se eliminarán once ingredientes sintéticos que, según especialistas, perjudican el rendimiento académico y favorecen la obesidad:

Bromato de potasio

Propilparabeno

Dióxido de titanio

Aceite vegetal bromado

Colorante amarillo N.º 5

Colorante amarillo N.º 6

Colorante azul N.º 1

Colorante azul N.º 2

Colorante verde N.º 3

Colorante rojo N.º 3

Colorante rojo N.º 40

Según el texto aprobado, un alimento se considera ultraprocesado si posee al menos uno de esos aditivos. Sin embargo, la restricción no alcanza a los padres, quienes podrán enviar ese tipo de productos a sus hijos.

La nueva ley restringe ingredientes vinculados con obesidad, bajo rendimiento escolar y alteraciones del comportamiento infantil Alberto Mariani - FR171918 AP

El impacto de los colorantes en el comportamiento escolar

El superintendente de Educación Pública de Arizona, Tom Horne, respaldó la medida. Según sostuvo en conferencia de prensa, los colorantes artificiales están vinculados con problemas de conducta que perjudican el aprendizaje y la integración de los niños.

“Llego el momento de eliminar alimentos dañinos de las escuelas y de las máquinas expendedoras”, afirmó Horne. El funcionario señaló que mientras Estados Unidos aprueba alrededor de 10.000 ingredientes alimentarios, Europa permite solo unos 400, y que reemplazar productos con estas sustancias es algo viable.

El Congreso de Arizona explicó que la norma responde a una preocupación general sobre la salud de los niños. En el dictamen oficial, se afirmó que la obesidad infantil y el bajo valor nutricional de ciertos alimentos afectan el bienestar de los estudiantes y generan un problema de alcance estatal.

Una ley que forma parte de “Make America Healthy Again”

La nueva iniciativa de Arizona también fue celebrada por instituciones apartidarias. El Center for Science in the Public Interest consideró que la prohibición de aditivos representa un paso necesario ante la inacción de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.

Kennedy Jr. criticó a la industria alimentaria y dijo que el consumo habitual de estos productos deja al cuerpo en un estado de carencia nutricional Mark Schiefelbein - AP

La propuesta se enmarcó dentro de la agenda Make America Healthy Again, liderada por Kennedy, de acuerdo a KTAR. “Nuestra comida solía estar llena de nutrientes. Hoy está desprovista de ellos. Y tu cuerpo la desea, busca los nutrientes que asocia con esos sabores. Por eso tu cuerpo siente hambre todo el tiempo”, comentó el funcionario la semana pasada en el Capitolio estatal.

Los legisladores señalaron que las comidas subvencionadas por el Estado deben ser nutritivas y estar compuestas principalmente por productos animales o vegetales mínimamente manipulados.