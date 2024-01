escuchar

La balacera ocurrida en una tosquera de La Matanza, donde murieron cinco personas y hay otras heridas de gravedad, hizo a muchos preguntarse qué son este tipo de formaciones, producto de la intervención del hombre sobre determinados terrenos.

El nombre viene de la tosca, un tipo de tierra arcillosa que por su resistencia es ampliamente utilizado como relleno en industrias como la construcción de edificios o caminos. Para hacerse de la misma, muchas veces se realizan excavaciones a cielo abierto, tras las cuales quedan amplios pozos que pueden alcanzar hasta los 25 metros de profundidad. Por perforar el nivel freático del suelo, este tipo de formaciones presentan agua en su fondo, que luego se rellena con la lluvia, dejando lagunas artificiales que se denominan tosqueras.

El asentamiento de González Catán cercano a una tosquera donde ocurrió la masacre que hoy investiga la justicia; estos cuerpos de agua se forman en excavaciones hechas para extraer la tierra tosca, utilizada en la construcción Tomás Cuesta - LA NACIÓN

Una vez que adoptan esta forma, las tosqueras se convierten en oasis en cuyos márgenes crece la vegetación, y tienen toda la imagen de un cuerpo de agua. Sin embargo, es allí donde reside su principal peligro, ya que las características de estas cavas las hacen peligrosas para las personas que nadan en ellas, sobre todo en el verano.

Por eso, desde la municipalidad de Florencio Varela advierten que las tosqueras son “altamente riesgosas debido a su profundidad, su suelo arcilloso y remolinos”. En este municipio ocurrió en 2009 la tragedia de la cava “de Scarpatto”, una tosquera donde se ahogaron dos hermanos de 10 y 12 años, así como dos jóvenes que se metieron al agua para socorrerlos.

Qué pasó en la tosquera de La Matanza

Un episodio sangriento ocurrió el pasado domingo cerca de una tosquera de La Matanza, en un asentamiento denominado 20 de junio en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, que se levantó sobre un terreno tomado. Allí un grupo de vecinos realizaba una asamblea vecinal, cuando se decidió expulsar a otras personas que estaban allí.

Estas personas reaccionaron disparando sobre los vecinos, que luego buscaron impedir que continuara la balacera. Para cuando los atacantes escaparon, había cuatro muertos y cinco heridos, de los cuales uno, un joven de 16 años, murió al día siguiente producto de sus heridas. Otros sobrevivientes continúan recibiendo atención médica, y algunos de ellos están en estado crítico.

Aún no fueron detenidos los tiradores, a los que se señala como parte de una estructura mayor dedicada a comercializar los terrenos ocupados y hostigar a los vecinos de la zona. En la mínima filmación, antes de que empiecen los disparos, una mujer le grita a uno de los que se quería expulsar: “Ayer nos c... a tiros”, en referencia a un episodio previo que, si bien no tuvo una denuncia oficial, sí muestra un antecedente violento que precedió a la masacre.

La investigación sobre el hecho quedó a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza. Según confirmaron a LA NACION, el funcionario del Ministerio Público se hizo presente con efectivos policiales en la zona para realizar averiguaciones concernientes al hecho.

Ante la consulta sobre si había personas detenidas o si los atacantes habían sido identificados, dijeron: “No tenemos a nadie detenido aún. Estamos haciendo toda una visualización porque el enfrentamiento se dio en el medio de la nada, al lado de una tosquera. Ahí no hay cámaras; estamos analizando videos que hizo la propia gente allí y procuramos hablar con testigos, estamos en pleno operativo”.

LA NACION