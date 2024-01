escuchar

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, vivió una situación incómoda el viernes pasado durante su paso por el Festival de Doma de Jesús María al recibir un duro comentario por parte de Carlos “Peteco” Carabajal, mientras el artista tocaba junto al conjunto Los Carabajal. Cuando ella subió al escenario, el cantante santiagueño le pidió al púbico que “no se paren que no ha llegado nadie”. Estas palabras dejaron en claro su posición ideológica y se viralizaron rápidamente en las redes.

El comunicado oficial de Los Carabajal tras la frase de Peteco sobre Victoria Villarruel

Después de este incidente, Los Carabajal lanzaron un comunicado a través de sus redes, en el cual los integrantes de la banda se desligaron de lo dicho por Peteco. “Lo que ocurrió en el escenario no representa el pensamiento promedio del grupo”, escribieron.

Además, hicieron la salvedad que Peteco es un cantante solista que no pertenece al conjunto Los Carabajal. Señalaron que la organización del festival había contratado la conjunción de tres propuestas de la familia, bajo el nombre de Carabajales.

A continuación, el comunicado completo que lanzaron Los Carabajal tras los dichos de Peteco contra Victoria Villaruel:

Ante los hechos de público conocimiento ocurrido en el Festival de Jesús María el día viernes 12 de enero 2024, queremos poner de manifiesto nuestra posición respecto a lo sucedido.

La organización del festival contrató la conjunción de 3 propuestas de nuestra amplia familia bajo el nombre Carabajales, integrada por el Conjunto Los Carabajal (Kali, Walter, Musha, Blas), el Dúo Cuti y Roberto y el solista Peteco acompañado por su hijo Homero Carabajal.

En momentos en que desarrollábamos nuestra actuación prevista, se produjo la llegada de la Vicepresidente, de lo cual no estábamos informados, ante eso, una de las 3 propuestas unificadas en el escenario manifestó su disconformismo por este hecho.

Conscientes de que se debió realizar de otro modo su arribo, teniendo en cuenta la investidura de quien ingresaba, y entendiendo al arte como una expresión de libertad.

El conjunto Los Carabajal, en el ámbito de respeto y el amor hacia nuestros familiares y nuestros seguidores, deja en claro que lo vertido en el escenario no representa el pensamiento promedio del grupo.

La respuesta de Victoria Villarruel a la frase de Peteco

La vicepresidenta se pronunció tras las declaraciones de Peteco Carabajal al momento de bajar del escenario del festival de Jesús María. “Yo pensé que lo decía como una ironía, como diciendo no se paren pero párense. Me lo tomé gracioso y seguí de largo. Después me explicaron quién era y que era una mención de repudio a mi visión ideológica”, señaló Villarruel al canal DoceTv.

Luego añadió: “Yo no vine para discutir con Peteco Carabajal, sino para apoyar a Jesús María, para apoyar al festival que hace una labor fundamental para más 20 escuelas de la zona, que es un festival autosustentable y que es un orgullo de Córdoba. Cantaron precioso y me sentí cómoda. Lo de Peteco me pareció gracioso en ese momento y sigue siendo gracioso ahora”. Ella misma compartió el video con sus declaraciones a través de su cuenta de X.

