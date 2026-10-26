Qué significa no mirar fijamente a los ojos, según la psicología

El diálogo entre seres humanos tiene una característica fundamental para que se considere el intercambio de información creíble: la mirada fija hacia los ojos. Esto genera confianza y seguridad, pero desde la psicología también aseguran que puede tener un factor contradictorio.

Muchas personas eligen desviar la mirada cuando interactúan con un tercero. Puede que sea por timidez o un sentimiento de inferioridad y baja autoestima.

La incomodidad es uno de los principales motivos del desvío (Foto: Canva)

Por otro lado, los especialistas descubrieron que, después de mucho tiempo en una conversación, mirar fijamente a los ojos provoca incomodidad, un aspecto normal en cualquier individuo.

Según reveló el psicólogo clínico Robert A. Lavine en una entrevista a Psychology Today, el contacto visual solo se mantiene aproximadamente un 3% del tiempo en una conversación trivial. Es decir, lo normal es que haya pausas visuales para no generar incomodidad. Por eso, cuando alguien mantiene la mirada fija constantemente, envía un mensaje que va más allá de las palabras.

De acuerdo a las investigaciones, una mirada directa puede aumentar la sensación de cercanía y participación, pero también intensificar la percepción de estar siendo observado o evaluado.

Para la psicóloga Paula Martínez Barral, máster en neurociencia cognitiva por la Universidad de Granada, existen distintas interpretaciones posibles del contacto visual prolongado, y su significado puede variar según el contexto emocional, social y cultural. Entre algunas de las claves que brindó al portal Psicología Online para entender este comportamiento se encuentran:

Dominancia o desafío : Cuando una persona sostiene una mirada intensa sin parpadear ni desviar los ojos, podría buscar imponer autoridad, marcar control o establecer una posición dominante en la interacción.

: Cuando una persona sostiene una mirada intensa sin parpadear ni desviar los ojos, podría buscar imponer autoridad, marcar control o establecer una posición dominante en la interacción. Conexión emocional profunda : Si la mirada firme se combina con una expresión facial relajada o un leve levantamiento de cejas, suele interpretarse como señal de interés genuino, atención plena o incluso atracción.

: Si la mirada firme se combina con una expresión facial relajada o un leve levantamiento de cejas, suele interpretarse como señal de interés genuino, atención plena o incluso atracción. Interés o atracción : Las pupilas dilatadas (una reacción involuntaria del cuerpo) suelen estar asociadas con la atracción física o emocional. Cuando alguien mantiene la mirada con pupilas abiertas, podría mostrar interés afectivo o sexual.

: Las pupilas dilatadas (una reacción involuntaria del cuerpo) suelen estar asociadas con la atracción física o emocional. Cuando alguien mantiene la mirada con pupilas abiertas, podría mostrar interés afectivo o sexual. Evaluación o juicio : También es posible que una mirada fija denote que la persona analiza cuidadosamente lo que el otro dice o hace, como una forma de evaluación.

: También es posible que una mirada fija denote que la persona analiza cuidadosamente lo que el otro dice o hace, como una forma de evaluación. Desconfianza o defensa: En algunos casos, los ojos entrecerrados y la mirada penetrante pueden indicar desconfianza, sospecha o que alguien está a la defensiva frente a lo que escucha.

Todos los significados de mirar a una persona a los ojos

Estrategias de concentración y gestión emocional

Para algunas personas, apartar la mirada no significa desinterés, sino una forma de organizar pensamientos o recordar información. Este fenómeno, conocido como lateralidad ocular, sugiere que mirar hacia un lado puede estar relacionado con acceder a recuerdos o generar nuevas ideas.

Por otro lado, desviar la mirada también puede ser un mecanismo para lidiar con emociones intensas. Esto permite tomar distancia de sentimientos incómodos y mantener el control en situaciones difíciles, puntualmente cuando el tema de conversación resulta delicado.