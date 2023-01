Quedó en coma durante el Mundial, despertó y tuvo una inesperada reacción al enterarse del triunfo de la selección argentina

escuchar

El 18 de diciembre la Argentina se fundió en un solo festejo cuando Gonzalo Montiel metió el último penal contra Francia, que aseguró la victoria en la final del Mundial de Qatar. Las calles de cada rincón del país eran una fiesta celeste y blanca. Lionel Messi, por fin, besó la Copa del Mundo. Antonela Roccuzzo, también. Si bien las celebraciones aún se extienden, días atrás un joven festejó por primera vez la obtención del título por un peculiar motivo. Despertó de una larga internación y supo de la hazaña deportiva. La historia se viralizó en redes sociales y causó mucha emoción.

Fueron 36 años de espera desde que Diego Maradona besó y levantó la Copa del Mundo. En 2014, Messi estuvo a punto de replicar aquella deseada imagen, pero eso no sucedió. Fue en Qatar, frente a Francia, que la ansiada victoria final llegó. A poco de cumplirse un mes de aquel momento, la fiebre mundialista continúa y cada argentino recuerda a diario la obtención del título más importante del fútbol. Y, cuando se pensó que todas las anécdotas del 18 de diciembre habían sido escuchadas, un enfermero relató en Twitter cómo un paciente se enteró de ese gran momento y sorprendió a todos.

Maradona y Messi con la Copa del Mundo AFP

“Despertó un paciente después de semanas de estar en coma y se acaba de enterar de que salimos campeones”, escribió el usuario @_peipakoa en Twitter el 12 de enero. Acto seguido, describió que ante tal sorpresa, y para que supiera que no era una broma, le mostró la imagen con más de Likes en Instagram a nivel mundial: Messi mientras levanta Copa. “Creo que lo curé”, concluyó en su relato, que emocionó a más de 120 mil usuarios que pusieron ‘Me Gusta’.

La historia se viralizó por un tweet y llenó de emoicón a los usuarios (Captura Twitter)

“Avisale que cuando le den el alta lo pasamos a buscar y vamos todos a festejar de nuevo al Obelisco”; “Si le mostrabas la final sin decirle el resultado y veía la última atajada de El Dibu, volvía a caer en coma”; “Qué lindo ver todos los partidos juntos ya sabiendo que saliste campeón”; “Para mí hay que juntarse a festejar de nuevo con él”; “Cuando la realidad supera la ficción” y “Eso salió muy bien pero podría haber salido muy mal y le agarraba un infarto de la emoción”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

La historia, que parece una ficción, ocurrió en Neuquén. El joven protagonista de este relato en redes sociales se llama Nicolás Soto y estuvo en coma farmacológico al contraer en el hospital de Cipolletti una neumonía que puso en riesgo su vida. “Llegué hasta el partido contra Australia. Después ya se me apagó la TV”, reveló en diálogo con Telefe Noticias (Telefe) en una reciente entrevista tras recibir el alta médica.

“Fue la doctora quien me dio el aviso de que habíamos sido campeones del mundo y fue medio raro. Nos largamos a llorar y fue bastante loco”, contó el hombre, quien también destacó que la noticia fue de total felicidad, aunque en ese momento no pudo gritar porque tenía realizada una traqueotomía - un procedimiento que es una vía respiratoria en el cuello- sus lágrimas expresaron toda la satisfacción que le causó lo que pasó.

Nicolás Soto recibió el alta y planea ver todos los partidos de la selección (Foto gentiliza LM Neuquén)

A su la vez, tuvo que tomarse un tiempo para procesar la información, ya que al despertarse no tenía conocimiento de cómo llegó a estar internado. Pese a todo, aseguró que “de a poco le fueron cayendo las fichas”, de lo que pasó. Hasta el momento, no vio los partidos de la última etapa de la competencia por un particular motivo: hizo un pacto con su primo para verlos juntos. ¿Lo bueno de eso? ya sabe el resultado final.

