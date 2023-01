Lali Espósito chicaneó a Kylian Mbappé en la televisión española e hizo reír a todos: “Andá a buscarla”

escuchar

Lali Espósito, artista argentina, arremetió esta semana en el programa español La Resistencia contra el futbolista de la selección francesa, Kylian Mbappé, y además, llenó de elogios al capitán de la selección argentina, Lionel Messi.

“¿Vieron que dijo algo como que todo bien, pero que él era el mejor del mundo y no sé qué? Anda, Mbappé. Andá a buscar la copa. La tiene Messi, andá a buscarla”, lanzó Lali en el marco del show televisivo, y sin dar demasiadas precisiones en relación a la frase que habría dicho Kiki.

En la distendida entrevista que concedió Lali Espósito, fue consultada sobre si Messi “cae bien” en la sociedad. La actriz y cantante, no dudó. “Sí, hombre. Sos el mejor del mundo y tenés ese nivel de respeto y humildad que sorprende. Debería ser así siempre, estamos de acuerdo, y la gente tiene que ser respetuosa, seas quien seas”.

Lali Espósito chicaneó a Mbappé en la tv española e hizo reír a todos

A la vez, diferenció a La Pulga de otras figuras del mundo del fútbol. “Él (por Messi) llama la atención, porque hay otros ídolos del fútbol que son medio bol..., ¿viste? Están muy bien que tengas autoestima, pero está muy bien también ser una persona humilde. Ya sabemos todos que sos el mejor del mundo, porque vas a estar ahí como ‘eh’”, dramatizó Lali, como quien hace alarde de sus virtudes.

“¿Estás pensando en alguien?”, le consultó el conductor David Brocano a lo que Lali, en modo hincha, contestó: “Sí, claro. ¿Viste todo lo que dijo Mbappé antes de Francia-Argentina?”. Despierta como siempre, Espósito se rió de su propio comentario y dijo: “Este es un programa de deportes, de pronto”.

Su comentario le valió los aplausos de los espectadores que se encontraban en las gradas del set televisivo, así como también una respuesta cómplice por parte del animador: “Bienvenidos al Chiringuito, con Lali Espósito”.

Las declaraciones polémicas de Kyian Mbappé

En una entrevista con TNT Sports, a mediados de 2022, Mbappé analizó a las selecciones de nuestro continente, y aseguró que, “en Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa, y es por eso que cuando miras los últimos Mundiales, siempre son los europeos quienes los ganan”.

En ese sentido, señaló que la ventaja de las selecciones europeas es que juegan “partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League por ejemplo. Cuando llegamos al Mundial, estamos listos”. De carácter a veces indescifrable, el delantero de 23 años también le dijo a la revista Esquire, en junio de 2021, que se consideraba una estrella.

Antes del Mundial, Kylian Mbappé aseguró que, "en Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa". Sin embargo, en Qatar 2022, su selección perdió contra la Argentinañ

“Si tu imagen aparece en toda la ciudad, en el mundo, está todo dicho. Ser una estrella es status, pero no me convierte en una mejor persona. Cada vez salto al campo me digo ‘soy el mejor’”. Meses antes, en diálogo con la RMC Sports, volvió a hablar sobre su propia figura. “Cada vez que salgo a un campo, siempre me digo a mí mismo que soy el mejor y, sin embargo, he jugado en terrenos donde estaban Messi y Cristiano (Ronaldo). Son mejores jugadores que yo, tienen mil millones de cosas más que yo”, admitió.

