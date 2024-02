escuchar

MENDOZA.– La quinta muerte en el Aconcagua en lo que va de la temporada volvió a encender las alertas y poner el foco en el tipo de visitante que llega cada vez más al Coloso de América. “Más turistas que montañistas”, aseguran los expertos en los cerros mendocinos, tal como contó LA NACIÓN. Lo curioso en esta oportunidad, y lo que más llamó la atención es la decisión que tomó el eslovaco Peter Knapo, de 36 años, en realizar el recorrido final, hacia la cumbre, de manera solitaria, sin guía, con todo el riesgo que eso conlleva. Se trata de un deportista aficionado, principalmente, a la pesca con mosca.

“Andaba solo en el cerro y fue solo también a la cumbre. Es real que no es un requisito indispensable subir con guía”, contó a LA NACIÓN una fuente de la Patrulla de Rescate, dependiente del Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Knapo era aventurero, excursionista y amante de las actividades al aire libre Gentileza

“Si el andinista quiere puede subir solo, no será el primero ni el último que lo hace. No sabemos si tenía experiencia en montaña; pero nosotros les pedimos que se unan a algún otro grupo para que no suba solo”, aportaron desde la agrupación que lleva realizados más de 50 operativos desde fin de año.

“El hecho de entrar al cerro es riesgoso y que subas con un guía te da cierta tranquilidad pero de los cinco muertos de la temporada cuatro iban con guías”, recalcaron desde el cuerpo oficial.

Knapo (derecha) participaba de competencias de pesca Gentileza

Aventurero, excursionista y amante de las actividades al aire libre. Era, principalmente, un apasionado de la pesca con mosca, pero sobre todo de la “vida en bote”, como lo describen quienes lo conocieron y compartieron con él los distintos viajes por distintas regiones del mundo.

Entre los sitios predilectos que visitó para practicar la actividad se encuentran no solo los más reconocidos lagos de Eslovaquia sino Suecia, Finlandia, Noruega, Italia, Marruecos y países árabes. Los últimos viajes también los había realizado con su esposa y sus dos hijos, a quienes también buscaba contagiar el amor por la naturaleza, por lo que era habitual realizar caminatas y bicicleteadas entre montes, lagos, valles y montañas.

Los últimos viajes también los había realizado con su esposa y sus dos hijos Gentileza

En tanto, hay pedidos para optimizar los controles oficiales, vinculados, principalmente, al estado sanitario previo de los andinistas. Sin embargo, en esta oportunidad, según pudo reconstruir este diario, aunque la víctima no contaba con un certificado médico, se encontraba en buen estado general de salud, tras los diversos chequeos practicados en el Parque Provincial.

“En el momento de realizarse los chequeos médicos estaba todo dentro de los parámetros normales. Su último chequeo previo al ascenso a los campamentos de altura está normal. Podemos decir que subió rápido, parece que hizo cumbre muy tarde si es que hizo o lo encontró la noche muy alto y agotado porque se lo encuentra al otro día en la mañana el primer grupo que estaba ascendiendo, a la altura de la canaleta”, indicaron a LA NACIÓN desde el nuevo “sistema médico de emergencia preventivo”.

Repercusión internacional

De acuerdo con las consultas de este diario a los conocedores de la montaña local, los polacos y eslovacos suelen ser montañistas experimentados y fuertes en su mayoría, con mucha cultura de montaña, “pero eso hace que muchas veces no respeten tiempos y vayan muy rápido en sus ascensos”. Sin embargo, en este caso, sobresale la predilección del visitante por otra actividad, como es la pesca con mosca y la vida en la naturaleza, por lo que su perfil no muestra una experiencia puntual en ascenso de montaña, al menos para haberlo realizado en solitario.

Peter Knapo era un apasionado de la pesca con mosca Gentileza

“Llevamos 8000 controles médicos, y viene cada vez más gente; por eso, entendemos que puede haber un número más grande de muertes, aunque trabajamos para reducir al máximo cualquier situación de salud. Lo que observamos es un aumento de pasajeros pospandemia”, agregaron los médicos.

Los medios eslovacos, a su vez, comienzan a hacerse eco de la tragedia de su ciudadano. “¡Tristes noticias! El alpinista eslovaco Peter Knapo murió mientras escalaba la montaña más alta de América”, publica el sitio www.topky.sk; en tanto, el portal www.pluska.sk señala lo propio: “Gran tragedia: ¡murió el alpinista eslovaco Peter Knapo, fue encontrado en la montaña más alta de América!”.

La noticia comienza así a replicarse con fuerza en los principales medios de Bratislava, la capital de Eslovaquia, donde también ponen atención en la condición de soledad que Knapo hizo el tramo final. “Era inusual que decidiera escalar la montaña más alta del continente sin un guía o en presencia de otros escaladores”, reseñan los periódicos de es país.

Peter Knapo, junto a su esposa Gentileza

Knapo falleció mientras intentaba llegar a la cima de la montaña más alta de América, con una altura de 6959 metros sobre el nivel del mar. El deceso ocurrió última hora de la tarde del sábado en la zona de La Canaleta, a 6730 msnm. De acuerdo con la información policial, Knapo había instalado su tienda de campaña en el campamento Nido de Cóndores, desde donde salió en solitario para hacer cumbre, pero al no regresar a la medianoche, se dio alerta a los servicios de emergencia, quienes finalmente dieron con el cuerpo en el área de rocas y hielo.

El eslovaco es el quinto fallecido del Aconcagua en la temporada, que comenzó en noviembre de 2023 y finaliza en marzo de 2024. La primera víctima fue el estadounidense Raúl Alexander Tarter, quien el 31 de diciembre logró alcanzar la cima pero murió en el descenso. La segunda víctima fue el alpinista ruso Minaev Andrei, hallado muerto el 3 de enero en el domo donde dormía en el campamento de Plaza de Mulas. El tercer deceso fue el de Mihaela Ianosi, de 56 años, el 25 de enero, tras desplomarse. La cuarta víctima fue la doctora estadounidense Kshamata Skeete, de 49 años, quien sufrió un infarto mientras descendía la montaña.

