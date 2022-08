Quién es Brenda Agüero, la enfermera detenida e imputada de “homicidio” por la muerte de bebés en un hospital de Córdoba

Con el avance de la investigación por las muertes de al menos cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, en las últimas horas cobró especial relevancia un nombre: Brenda Cecilia Agüero. Se trata de la enfermera de 27 años que trabajaba en el centro de salud y fue detenida e imputada por el delito de “homicidio calificado reiterado” en el marco de la causa.

Mientras la Justicia sospecha que la joven podría haberles aplicado una sustancia a los recién nacidos fallecidos entre marzo y junio, sus compañeros la recuerdan como una profesional impecable al igual que su madre, Cristina, quien teme por una eventual condena errónea y asegura: “Mi hija no mató a ningún bebé, ella se deslomó para estudiar Enfermería, es lo que le apasiona”.

En una entrevista con Cadena 3, la mujer contó que Brenda se crio junto a ella y sus dos hermanas más chicas en una humilde vivienda en las afueras de Río Ceballos, y que fue con el correr del tiempo que logró formarse en lo que añoraba y pudo trabajar de ello.

“Andá al Sanatorio Allende, donde empezó a trabajar en 2018, y preguntá qué concepto tienen de ella. Nunca tuvo ningún problema. En 2020, en medio de la pandemia, entró en el Neonatal. Trabajaba todo el día en los dos lugares. No daba más. Hasta que dejó el Allende y se quedó con el Neonatal”, relató y agregó: “Ese fue su error, quedarse en ese lugar donde pasan tantas cosas”.

Asimismo, se expresó preocupada por la grave acusación que pesa sobre su hija, la cual ella desestima de plano. “¿De qué la va a acusar el fiscal? Si mi hija no hizo nada. Brenda no inyecta a los bebés, ni los toca. Su trabajo en el Neonatal es con las mamás, ella se queda asistiendo a las mamás de los recién nacidos. No hay nadie que pueda decir que la haya visto con una jeringa en la mano”, aseguró.

De acuerdo con fuentes de la fiscalía, el dato se contrasta con la realidad, ya que la joven no tenía entre sus tareas la administración de vitaminas ni de vacunas a los recién nacidos. De hecho, no debía estar en contacto con ellos, a pesar de que surge de testimonios que en algunos casos lo habría hecho para entregárselos a sus madres.

Aunque la información aportada por los investigadores con relación a las pruebas que inculpan a la enfermera es escasa, uno de los hechos que comprometen a Brenda es que es una de las empleadas con mayores coincidencias en todos los casos bajo sospecha.

“Su biografía aún es un enigma para los investigadores. Su familia asegura que no hay ninguna pérdida de un bebé o niño cercano o algún componente emocional extraordinario. Tampoco antecedentes psiquiátricos”, consignó el citado medio. A eso se agrega el hecho de que sus compañeros de guardia la describen como una joven “dedicada, sumisa y muy trabajadora”.

Lo cierto es que desde un primer momento la hipótesis del homicidio estuvo latente en la causa y la fiscalía sospecha que Brenda podría ser la autora de un “cuarto pinchazo” que habrían recibido los bebés antes de su súbita desmejora. No obstante, los padres de las presuntas víctimas esperan que la investigación no se agote en una sola persona. “No queremos pensar solo en una enfermera: acá tiene que dar explicaciones el poder y el ministro; es mucho más grande lo que hay detrás de esto”, sostuvo el padre de Fran, el bebé sano recién nacido que murió el 18 de marzo último.

La detención de Brenda y el avance de la causa

A partir del trabajo llevado adelante por la fiscalía, la Justicia ordenó ayer la detención e imputación de Brenda por estar supuestamente vinculada con las muertes de al menos cinco bebés fallecidos. La arrestaron en la localidad de Río Ceballos, en las sierras Chicas, y fue trasladada al penal de Bouwer acusada de “homicidio calificado reiterado”.

El fiscal de Instrucción, Raúl Garzón, brindó anoche una rueda de prensa en el edificio de Tribunales II de la provincia, donde dijo que “a la enfermera se la detiene por dos hechos, que son en los que al día de la fecha se ha podido avanzar en los estudios complementarios de las autopsias de dos de los niñitos fallecidos”.

“Obviamente que es una instancia preliminar, falta complementar sobre los otros hechos”, aseveró y precisó que si bien la investigación inicial se dio sobre cinco bebés muertos, en total son 13 los casos que se estudian (entre los fallecidos y otros que sufrieron serias consecuencias y sobrevivieron). Tras ello agregó: “El delito es calificado porque el modo que se le atribuye presumiblemente es a través de la aplicación de una sustancia que les habría dado la muerte, en principio”.

La mujer detenida es una de las nueve personas empleadas del Hospital Neonatal que fueron apartadas de sus cargos cuando se hizo pública la situación la semana pasada, según una disposición del Ministerio de Salud local.

Sobre la presunta responsabilidad de la enfermera, los investigadores apuntaron a ella como la autora de un “cuarto pinchazo” que habrían recibido los bebés por fuera de lo que se aplica habitualmente a los recién nacidos.

Además, en la misma causa el fiscal Garzón imputó a tres exdirectivos del Neonatal, una de ellas la exdirectora, Liliana Asís, quienes se encuentran acusados por responsabilidades mediatas vinculadas a su función, como la omisión de deberes de funcionario público.