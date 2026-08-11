Quién es el médico que entró con una camioneta a la Pampa del Leoncito de San Juan y provocó un grave daño ambiental

Se conoció la identidad del hombre que ingresó con una camioneta a la Pampa del Leoncito de San Juan y provocó un daño ambiental que podría tardar 100 años en recuperarse. Se trata de Agustín Añó, un médico de 46 años oriundo de Mendoza que se encontraba en la provincia.

Añó ingresó a un sector restringido de la cordillera del Tigre, en Calingasta, y recorrió aproximadamente 1,5 kilómetros antes de quedar atrapado por un fenómeno de succión del suelo arcilloso. El médico intentó realizar diversas maniobras para escapar. Con su vehículo Toyota Hilux generó marcas de hasta 25 centímetros de profundidad mientras intentaba salir retrocediendo entre 200 y 300 metros.

Al no tener éxito, usó una escalera plegable como rampa para bajar de la camioneta una moto que permanecía en la parte trasera. Su estructura se enterró en el suelo. Con el vehículo de menor porte logró escapar, generando nuevos rastros en el sector.

Mediante un video de la municipalidad, se difundió el daño realizado por el paso de la camioneta

Añó se encontraba acompañado de otro hombre. La titular de la camioneta era María del Carmen Valerio Barroso, una mujer mendocina domiciliada en Godoy Cruz, según figura en el Registro Automotor. La mujer no se encontraba en la planicie cuando ocurrió el incidente.

El intendente Sebastián Carbajal señaló que las marcas de solo 10 centímetros pueden tardar entre 40 y 60 años en recuperarse naturalmente. En el caso de Añó, la profundidad del daño en los surcos actuales podría tardar más de un siglo en desaparecer.

Quién es Agustín Añó

Añó tiene 46 años y trabaja como nefrólogo, dedicado al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y el funcionamiento de los riñones. Es exsubdirector asistencial del Hospital El Carmen dependiente de OSEP (Obra Social de Empleados Públicos) en Mendoza y encargado del Servicio de Nefrología del nosocomio.

Además, Añó se recibió como especialista en medicina interna por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (Conacem) de Chile en 2024. Según el sitio web de Red Salud Santiago, el médico trabaja en dicha clínica y cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo. También figura registrado en el sitio web de la Clínica Dávila, en Chile.

El médico mendocino Agustín Añó

Añó fue imputado por el daño severo causado y el juez de Calingasta a cargo de la causa, Andrés Troche, confirmó que el médico ya se presentó en el juzgado y realizó su descargo formal, reportó el medio local Diario UNO.

El magistrado descartó que el imputado pueda excusarse en la falta de señalización o de conocimiento del carácter del predio, que es un patrimonio cultural protegido y tiene cartelería que lo indica en todos sus accesos.

El vehículo quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional mientras avanzan las actuaciones. Por el momento, no fue removido de la zona para no profundizar el daño ya producido.

El video difundido por la municipalidad de Calingasta

El episodio también abrió una discusión sobre las sanciones vigentes. En hechos similares, Carbajal recordó que las multas llegaron a rondar el millón de pesos, pero consideró que esa suma resulta insuficiente frente a un perjuicio ambiental capaz de persistir durante tanto tiempo. Por ese motivo, planteó que la investigación avance en el ámbito de la Justicia Penal y no quede limitada a una contravención.

Por ello, la Justicia está a la espera de las pericias técnicas de la Secretaría de Patrimonio de la Provincia, que determinarán el nivel de daño ambiental producido en el ecosistema.