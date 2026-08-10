Día del Niño en la Argentina: cuándo se celebra, según el decreto de Javier Milei

En agosto se festeja el Día del Niño en la Argentina y los ciudadanos que tengan la inquietud de cuándo se celebra, según el decreto de Javier Milei, deben saber que coincide con el tercer domingo del mes.

Esta fecha quedo definida mediante el decreto presidencial 562/2025 y allí se lee específicamente que la celebración se ubica en el tercer domingo del mes, bajo la denominación Día del Niño.

El Día del Niño 2026 es el domingo 16 de agosto GETTY IMAGES

“Declárase `Día del Niño´ el tercer domingo del mes de agosto de cada año”, se lee en el artículo 1 de la normativa dictada el año pasado y que lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Entre los considerandos se detalla lo siguiente sobre el nombre genérico: “Que por el artículo 1° de la Convención sobre los derechos del niño, se dispone que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”.

El escrito añade que “constituye una tradición arraigada en nuestro país la celebración de una festividad dedicada a los niños, conocida como “Día del Niño”, que se lleva a cabo el tercer domingo del mes de agosto de cada año".

En esta línea, el Estado asume que con esta tradición se promueve “la concientización sobre los derechos de los niños, incentiva su entretenimiento y pone el foco en la importancia de su rol en la sociedad argentina”.

Cuándo es el Día del Niño 2026

De esta manera, el Día del Niño 2026 se celebra el domingo 16 de agosto, y los niños y niñas de todo el país podrán contar, a su vez, con un fin de semana extendido, dado que el lunes es feriado por conmemorarse el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que coincide con el lunes 17 de agosto.

El Día del Niño coincide con un fin de semana largo Shutterstock

Los orígenes del Día del Niño en la Argentina

El origen de esta fecha en la Argentina se remonta a 1960. Ese año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a todos sus miembros que destinen una jornada para promover los derechos universales de niñas y niños con actividades sociales y culturales.

En ese sentido, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) propuso la fecha exacta en nuestro país como una buena ocasión para incentivar el consumo de estos productos que los más chicos siempre agradecen. Por eso, el Día del Niño está asociado a los regalos, ya que se ofrece como una oportunidad para agasajar a los más jóvenes de la familia

Cuándo se celebra el Día del Niño en el resto del mundo

La Asamblea General de las Naciones Unidas definió que el Día Universal del Niño se celebre todos los 20 de noviembre. La fecha recuerda dos efemérides que involucran a la ONU y los niños y niñas del mundo: en ese día, de 1959, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, un documento pionero en la protección de las infancias que, sin embargo, no terminó de ser decisivo por no tener carácter vinculante.

Por eso, el 20 de julio de 1989, la entidad aprobó la Convención de los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento sí fue obligatorio para los países firmantes, entre los que se encuentra la Argentina.

Además de estos motivos históricos, desde la ONU destacaron que el Día Universal del Niño tiene como objetivos “llamar la atención sobre la situación de los menores más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo”.

De todos modos, cada país tiene potestad para establecer el Día del Niño en la fecha que le parece más conveniente. Por ejemplo, Colombia lleva adelante esta festividad el último sábado de abril, mientras que en México es el 30 de abril. Estados Unidos eligió el 8 de junio para esta efeméride. Por su parte, otras naciones de la región también eligieron el mes de agosto para esta celebración: en Chile es el segundo domingo del octavo mes del año y en Paraguay se estableció el 16 de agosto. En tanto, Perú se festeja el 17 de agosto y Uruguay festeja este 10 de agosto.