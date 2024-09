Quién es Francisco Gattabria, el guardavidas argentino que cayó tres pisos en España

Escuchar

Desde el viernes pasado un guardavidas argentino de 30 años está internado en terapia intensiva tras caer tres pisos en un hotel de Mallorca, España. Francisco Gattabria había intentado acceder a una habitación del segundo piso a través del balcón del tercero, pero no pudo concretar su maniobra y cayó. Todavía internado y acompañado por sus familiares, se reveló en las últimas horas un nuevo parte médico del Hospital Universitario Son Espases que indica cómo evoluciona su estado de salud. “Una de sus vértebras está muy fracturada” , informaron.

Oriundo de Ensenada, en la capital bonaerense de La Plata, el joven guardavidas desempeña sus funciones de socorrista en Punta Lara durante el verano austral y suele trasladarse al viejo continente para seguir con sus tareas en las playas y piletas europeas con el cambio de estación. Esta temporada estival del hemisferio norte se había instalado en Palma de Mallorca y estaba trabajando en el mismo hotel donde se accidentó.

Antes de llegar a la isla balear estuvo también en la capital española. “Una linda tarde en las alturas de Madrid, en mis últimos días... no podía faltar esa foto”, escribió el guardavidas junto a una foto en la terraza del Hotel Riu de Plaza España. Según los registros en sus redes, desde 2023 iba y volvía de Europa hacia la Argentina; había pasado por el sur y norte de Italia para luego instalarse en España. “Pisciano, de Gimnasia y nada más”, describe Gattabria en su bio de Instagram junto con las banderas de Argentina, Italia, Turquía y España.

Gattabria tiene una hermana melliza, llamada Delfina, con quien es cercano, y otro hermano, según muestra si perfil en redes sociales. Además, es hincha de Gimnasia y sus allegados lo llaman “Panchito”.

Su familia y amigos llevan adelante una colecta en la plataforma Go Fund Me para obtener 5000 euros con el objetivo de alivianar los gastos de estadía e internación. “Queremos apoyar a su mamá Analía y su papá Miguel con los gastos de su estadía durante este tiempo tan complejo. Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda para aliviar parte de esta carga. Si no puedes colaborar económicamente, te pedimos que compartas este mensaje para que más personas puedan unirse a esta causa”, convoca la publicación.

Por otro lado, sus allegados dijeron a medios locales que el Consultado argentino en España no les brindó ayuda económica para la estadía.

Cómo evoluciona su salud

El lunes el Hospital Universitario Son Espases emitió un nuevo parte médico revela cómo evoluciona el estado de salud de Gattabria. Según contó la familia al medio platense 0221, indicaron: “Acabamos de recibir el parte del día. Las noticias son buenas porque nos acaban de decir por primera vez que Fran no tiene comprometida la médula espinal, que es la parte del sistema nervioso que está encargada de la movilidad de las extremidades”.

Y agregaron: “Los médicos decidieron que lo van a operar de la columna, aparentemente el fin de semana, porque si bien la médula no está comprometida, una de sus vértebras está muy fracturada”.

Francisco Gattabria es de Ensenada y está internado en Mallorca

“El monitoreo craneal que le están haciendo viene dando buenos resultados”, dijeron sus allegados con respecto al grave traumatismo craneoencefálico con el que ingresó al hospital y por el que permanece internado. “No aumentó ni disminuyó esa presión, así que el panorama es positivo”, sumaron.

Por otro lado, sus signos vitales “están bien” y sus familiares aseguraron que hay que ver cómo cambia elvoluciona panorama cuando comiencen a quitarle la anestesia.

El hermano dijo además que sus padres viajaron desde la Argentina para acompañarlo durante el tratamiento. “Le hablan de nosotros, de la cantidad de gente que se está moviendo por él, de que está todo el país preocupado por su recuperación. La médica dijo que a pesar de estar anestesiado contribuía a su recuperación”, sostuvo.

El accidente

El joven guardavidas estaba alojado en un hotel de Alcúdia y el incidente se produjo cuando intentó acceder a una habitación del segundo piso a través del tercero, pero en esa maniobra se precipitó y cayó varios metros. Esa caída le provocó un fuerte golpe en la cabeza.

Tras el accidente, varios huéspedes se encontraron con el herido en el piso y avisaron a los médicos, pero los primeros en llegar fueron los agentes policiales. Luego, una ambulancia lo trasladó en estado crítico hasta el hospital de Son Espases, donde permanece internado.

