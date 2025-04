Pésaj una de las celebraciones más importantes para la colectividad judía. Tiene un listado específico de cosas que no se pueden comer, por una cuestión tradicional y sagrada para esta comunidad.

Esta celebración, también llamada Pascua Judía, recuerda la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, el éxodo y los 40 años por el desierto, en camino hacia la tierra prometida. La celebración se extiende por una semana, en la que sus dos primeros días y los dos últimos son considerados no laborables: este año, Pésaj empieza del domingo 13 al lunes 14; el 7° y 8° día de Pésaj caen en fin de semana, el sábado 19 y el domingo 20 de abril.

En Pésaj, los judíos recuerdan la liberación de los esclavos de Egipto, el Éxodo de la mano de Moisés y los 40 años vagando por el desierto

Los creyentes, en estos días, se reúnen con sus familias y seres queridos para llevar a cabo ciertos rituales que tienen una gran carga simbólica, como también para reflexionar sobre este hecho trascendental en la historia de esta comunidad.

Qué no se puede comer en Pésaj

El principal alimento que no puede comerse en Pésaj es la levadura, denominada Jametz. La comunidad rabínica realiza una lista de productos, año tras año, en la que lista los productos que son aptos y los que no. Es por ello que el alimento tradicional de esta festividad es el matzá, o pan ácimo, que no posee levadura.

La matzá, uno de los elementos preponderantes en la celebración del Pésaj telam-14399

Algunos de los alimentos que no deberían comer en este evento del judaísmo son, por ejemplo:

Cebada (Perla Cruda Y Empacada)

Cereales Cuyo Principalingrediente Sea Trigo, Cebada O Avena

Cerveza

Chicharrones

Galletas

Guefilte Fish (Congelado)

Gluten O Proteina De Trigo

Harina Sin Malta

Kishke

Levadura

Maltodextrina (En El Producto)

Maltosa

Mezclas Para Pastel (Secas)

Pan

Pasta

Pastel

Polvo Para Hornear

Pretzels

Rollos De Avena

Salsa De Soya

Salsas Picantes

Salsa Teriyaki

Whisky

Entre otros.

¿Cómo se celebra el Pésaj?

En la antigüedad, la Pascua judía comenzaba luego de la primera luna llena de la estación de primavera —en tanto, el hemisferio norte festejaba el paso del invierno a la primavera— y, para eso, se realizaba una fiesta de pastores en la que se sacrificaba un cordero como ofrenda para pedir fecundidad.

Cómo se celebra Pésaj telam-14399

Con el tiempo, esto se transformó en una celebración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto y, en la actualidad, los judíos conmemoran el Pésaj con una cena familiar llamada Séder (orden en español), la cual está repleta de simbolismos además de rezos.

Primero, se hace una limpieza integral de todos y cada uno de los rincones de la casa para eliminar los restos de jametz; es decir, alimentos leudados —como migas, galletitas, alfajores— y cualquier otro resto de comida que pueda haber quedado en alacenas, bolsillos, cajones y/o carteras.

Además, todo lo que contenga levadura o potencial de fermentar como panes, harina de trigo y fideos debe separarse de la heladera y de las alacenas, y estos alimentos quedan guardados en una caja cerrada hasta el fin del Pésaj. Hasta entonces, se reemplazan por matzá o pan ácimo, el cual se debe comprar antes de las festividades y debe alcanzar para los ocho días.

Según la tradición, el matzá era el alimento que comían los esclavos hebreos en Egipto, ya que se trata de un alimento muy barato, compuesto solo de harina y agua. Sumado a esto, tal como se explica en la Torá, al momento de escapar, los judíos tuvieron que salir tan rápido que no les dio tiempo a que levara el pan, por lo que se conformaron con uno plano.

La cena durante el Pésaj es clave en la celebración de los judíos

También se suele comprar harina de matzá o fécula de papa para cocinar tortas y albóndigas, vino para los adultos y jugo de uva para los niños “kasher le pesaj”, así como pescado o quijada, verduras amargas o jrein hecho de rábano picante y un dulce llamado jaroset, indispensables para las bendiciones ceremoniales del Séder.

Para la línea más ortodoxa, el uso de la tecnología solo está permitido en los días de Pésaj llamados jol hamoed (no festivos), es decir, los intermedios entre los dos primeros y los dos últimos. Además, la noche del Séder está prohibido el uso de fuego, la electricidad o cualquier otro artículo electrónico.

LA NACION