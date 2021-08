Quién es Laura Redetich, la docente suspendida por increpar a un alumno que cuestionó al kirchnerismo

Los videos de la docente que increpó a un alumno en plena clase por cuestionar al kirchnerismo se viralizaron rápidamente en las redes sociales y el nombre de la protagonista no tardó en salir a la luz. Se trata de Laura Radetich, una profesional egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que se desempeñó en diferentes área del ámbito académico.

Según pudo confirmar LA NACION, Radetich es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras y completó su formación con una maestría en Nuevas Tecnologías otorgada por la Universidad de Salamanca.

Si bien la Universidad de Buenos Aires aseguró a este medio que la docente “no tiene ningún cargo activo” en la facultad en la que se formó, surge del perfil de Radetich en la red social Linked In que supo integrar el Seminario de grado para la titulación de Licenciatura en Historia, dictado por la alta casa de estudios, y que fue profesora de un seminario de investigación de la misma carrera en entre 2013 y 2014. La información se condice con el historial laboral de la mujer, al que tuvo acceso LA NACION.

En la nómina figura además que la profesora trabajó para la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en 2003. Sin embargo, no fue su única labor para el Gobierno, ya que en la red social de trabajo aparece como colaboradora del “Proyecto de investigación sobre las representaciones de los profesores de Historia respecto del Problema Malvinas” en 2015.

Polémica por el video de una docente adoctrinando alumnos

Según pudo confirmar este medio con fuentes oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, Radetich también trabajó como docente de escuela en la Capital Federal, donde desempeñó como profesora terciaria en la Escuela Normal Superior N° 10 Juan Bautista Alberdi desde 2007 hasta 2012.

En los últimos tiempos, la mujer daba clases en la Escuela Técnica N° 2 de Ciudad Evita, partido de La Matanza, y fue precisamente en una de sus lecciones donde se grabó el video que se viralizó en las redes sociales, motivo por el cual fue suspendida.

En Facebook existe una cuenta en la que la mujer utiliza el pseudónimo Laura Rama, donde se observa una gran cantidad posteos que expresan la evidente simpatía de la docente por el Frente de Todos y su posición contraria a la de Juntos por el Cambio.

En la secuencias difundidas esta mañana, Radetich discute precisamente con un alumno que se manifestó en contra del kirchnerismo y le atribuye al gobierno del expresidente Mauricio Macri la crisis económica que atraviesa la Argentina. En todo momento, la docente se dirige al estudiante a los gritos, utilizando insultos e interrumpiéndolo cuando intenta manifestar una mirada en disidencia con la suya.

El hecho fue duramente condenado por diversas figuras del arco opositor, entre ellas el precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, que escribió: “Adoctrinamiento y maltrato. Se meten con los chicos, en las aulas. La locura es total. Da mucha bronca ver este video. Espero que el Gobierno de la Provincia tome urgente medidas contra esta persona que maltrata a los chicos y desprestigia a los docentes”.

En tanto, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, expresó: “Si sos estudiante tenés derecho a pensar lo que quieras. No dejes que nadie te baje línea en el aula. Esta mujer no es una docente, es una militante. Basta”.

Si sos estudiante tenés DERECHO A PENSAR LO QUE QUIERAS. No dejes que nadie te baje línea en el aula. Esta mujer no es una docente, es una militante. #BASTA pic.twitter.com/1X1UUaujgf — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 26, 2021

El diálogo completo entre Radetich y el alumno

-Radetich: “¿Qué te creés, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!”.

-Alumno: “¿Y este no?”.

-Radetich: “No, papi, no me robó nadie. Vos podés venir acá y comer esta porquería porque te la da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Andá, dale. ¿Sabés cuánto cuesta la cuota de una escuela técnica? De 10 lucas para arriba. Porque eso es lo que dejó Macri. Gracias a Dios, perdió. Perdió porque atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos. ¿La entendés o no? ¿Vos te pensás que el pueblo es boludo?”.

-Alumno: “Yo creo que sí. Votan a una vicepresidenta que tiene causas”.

-Radetich “¿Causas de qué? Se las hicieron. No le pudieron probar nada. Le cavaron toda la ‘fuckin’ Patagonia. Yo vi a un fiscal montado en una retroexcavadora haciendo el papel de pelotudo para llenarte las horas de televisión a vos y a la gente que piensa como vos”.

-Alumno: “¿Pero en cuatro años el gobierno pasado arruinó el país? ¿Y en 37 años que estuvo el peronismo no arruinó el país?”.

-Radetich: “¡No! Primero, el peronismo no estuvo 37 años. Son 11 años de peronismo en el siglo 20 y en este siglo tuviste los 12 de Néstor y Cristina. Me da 23. Y yo te pregunto, ¿Cuántas represas se hicieron durante el gobierno de Macri”.