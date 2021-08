El repudio de los políticos a la docente que maltrató a un estudiante por criticar al Gobierno

Tras viralizarse varios videos en los que una docente increpa a un alumno por cuestionar al kirchnerismo, varias figuras de la política utilizaron sus cuentas en las redes sociales para repudiar el hecho. Las críticas señalan que lo que hizo la profesora, quien luego de la difusión de las imágenes fue suspendida, es un acto de adoctrinamiento que no debe ocurrir en el ámbito escolar.

Diego Santilli, desde Twitter, describió la escena en la que la profesora critica a los gritos a la pasada gestión presidencial de Mauricio Macri como un acto de “adoctrinamiento y maltrato”, y lo calificó como “una locura total” porque es meterse “con los chicos, en las aulas”.

Además, el precandidato a diputado en la provinicia de Buenos Aires dijo que el gobierno de Axel Kicillof debe tomar “urgentes medidas contra esa persona que maltrata a los alumnos y desprestigia a los docentes”.

Adoctrinamiento y maltrato. Se meten con los chicos, en las aulas. La locura es total. Da mucha bronca ver este video. Espero que el Gobierno de la Provincia tome urgente medidas contra esta persona que maltrata a los chicos y desprestigia a los docentes. pic.twitter.com/xae4FBN5Y7 — Diego Santilli (@diegosantilli) August 26, 2021

Fernando Iglesias, con su particular ironía, también criticó la actitud de la docente: “Si la escuela se llama María Eva Duarte y está en la calle Presidente Perón de la localidad Ciudad Evita, no es demasiado raro que en el aula sucedan estas cosas”. Además, hizo referencia a la famosa frase “es la economía, estúpido” para reforzar que no está sorprendido por lo ocurrido. “Es el peronismo estúpido” escribió como hashtag.

Si la escuela se llama María Eva Duarte y está en la calle Presidente Perón de la localidad Ciudad Evita no es demasiado raro que en el aula sucedan estas cosas...#EsElPeronismoEstupido https://t.co/mCPzWxEu7S — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) August 26, 2021

Carolina Píparo también mostró su indignación y desde Twitter expresó. “La docente gritando violentamente a los alumnos para imponer su idea, es solo una muestra del avance impune del adoctrinamiento en las aulas”. Además, la diputada provincial, señaló que “es responsabilidad política abordar esta problemática, brindar herramientas a padres y alumnos, y decir: basta”.

La docente gritando violentamente a los alumnos para imponer su idea, es solo una muestra del avance impune del adoctrinamiento en las aulas.

Es responsabilidad política abordar esta problemática, brindar herramientas a padres y alumnos, y decir #Basta — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) August 26, 2021

Por su parte, el director de cine Juan José Campanella se sumó a los repudios de los políticos. “¿Esto está permitido? ¿Hasta cuándo hay que aguantar a esta gente? No solo miente sino que usa un tono violento y patotero con un alumno. Una vergüenza para la docencia”, escribió.

¿Esto está permitido? ¿Hasta cuándo hay que aguantar a esta gente? No solo miente sino que usa un tono violento y patotero con un alumno. Una vergüenza para la docencia. https://t.co/3PWRI1qN37 — Juan José Campanella (@juancampanella) August 26, 2021

El video y la sanción

Ayer por la noche se viralizaron en las redes sociales varios videos en los que una docente increpa a un alumno por cuestionar al kirchnerismo. En medio de gritos e insultos, la mujer reprende al joven por pensar diferente a ella e intenta convencerlo de que la crisis económica que atraviesa la Argentina es producto de la gestión de Mauricio Macri.

LA NACION