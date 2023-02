Quiénes eran los argentinos que murieron en una avalancha en Canadá

escuchar

Una avalancha en Calgary, Canadá, le provocó la muerte a dos argentinos el jueves mientras manejaban por una zona alejada del centro de esquí Kicking Horse. Manuel Sáenz, de La Plata, y Jerónimo Regina, de Lobos, las víctimas fatales del alud, formaban parte de un grupo de seis personas que habían decidido hacer un recorrido en motor home. El caso generó impacto en las últimas horas.

Juan Manuel Sáenz, oriundo de la localidad platense de City Bell, vivía desde hacía un tiempo en Chile. Había realizado sus estudios secundarios en el Instituto “Roberto Themis Speroni”, y era arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, según consignó el sitio 0221.

Instalado desde hace un tiempo en Chile, era coach de liderazgo en una empresa del país andino. “Manu”, como le decían, era muy querido entre sus pares y alumnos. Nataly Hernández Poblete, una amiga chilena, que participó en sus cursos, lo recordó con emotivas palabras durante un testimonio que ofreció a TN.

Poblete señaló que les “pegó muy fuerte” la muerte. “En las redes sociales subía fotografías donde podíamos ver todo lo que hacía relacionado al deporte. Por lo que tengo entendido, se había ido de vacaciones con su esposa, se había casado hace un par de meses, y él tenía esas ganas de poder esquiar en Canadá”, indicó.

Las personas que lo conocieron en Chile se convocaron para homenajearlo en un Parque de Santiago. Facebook

Varios de las personas que lo conocieron a Sáenz se reunieron el domingo en su memoria en el Parque Araucano de Santiago. Hernández Poblete difundió el evento en sus redes. “Hoy estamos de luto, pero generaremos un tremendo homenaje a ti”, dice el flyer compartido en redes.

Hernández Poblete, cantante y dedicada a la producción de eventos, agregó un segundo posteo en homenaje Sáenz en Instagram. “Hoy honramos tu vida por haber sido un hombre excepcional. Han sido días durísimos, dolorosos... entre la negación y el obligarme a aceptar tu partida, mi querido Manu. Pero como siempre me dijiste: ¿si no es hoy, cuándo? ¿Si no eres tú, quién?”, escribió.

Y agregó: “No sirve de nada tener un quiebre y darse cuenta lo que deberías cambiar sino lo acompañas de una acción comprometida. Hoy te cantaré con mi corazón apretado... pero cantaré porque siempre creíste en mi. Te amaré por siempre y honraré tu memoria mi querido Manuel Sáenz. Coach, maestro, amigo, hermano...”.

Jerónimo Regina fue la otra víctima fatal de la avalancha en las afueras del centro de esquí Kicking Horse Mountain Resort. Oriundo de Lobos, la noticia de su muerte caló hondo en esa ciudad bonaerense.

Regina, era un comerciante apreciado por la comunidad, que se había destacado años atrás como jugador de fútbol en distintos equipos de fútbol de la liga lobense, según consignó el sitio Infolobos.

Se había desempeñado además en el club Athletic Lobos, que lo despidió días atrás. “Hasta siempre, campeón. Nuestras condolencias a la familia de Jero Regina, quien falleció en las últimas horas. Rojinegro de toda la vida. Nos volveremos a ver Carpa”, escribió la institución.

Jerónimo Regina (tercero desde la izquierda) con otros jugadores del Lobos Athletic Club. Lobos Athletic Club

Según consignó la prensa local, Jerónimo era hijo de Buby Regina y de la docente Eleonora Raschia. El esquí era uno de los deportes que le fascinaba. Al momento del alud, se encontraba con su amigo, el también lobense Carlos Rangone, como parte del grupo total de seis.

El sobreviviente

Cuando se produjo el alud, Regina y Sáenz se encontraban con Josué Alonso, de Tres Arroyos, quien pudo sobrevivir al desprendimiento de nieve porque su cabeza no quedó cubierta. La avalancha no afectó a los tres miembros restantes.

Alonso fue internado en una clínica en Calgary, desde donde brindó su testimonio a La Voz del Pueblo, medio local de su ciudad. “Estábamos los seis en una parte, nos tiramos y se desprendió una avalancha muy grande de 100 metros de ancho que nos agarró a tres ”, afirmó.

Según reconstruyó el sobreviviente, ahora internado en la clínica canadiense, la nieve los arrastró por saltos de piedras y árboles. Así, Alonso, Regina y Sáenz fallecieron en el lugar, mientras que él se salvó porque su cabeza había quedado fuera de la nieve.

“Había quedado con el cuerpo bajo la nieve y la cabeza afuera. Tenía el aparato de seguridad que es para avalanchas, que emite ondas para que logren encontrarnos”, contó, y siguió: “Gracias a Dios contaba con eso y pudieron rastrearme. Me desenterraron, tengo la pierna derecha bastante quebrada, tibia y peroné en tres partes, el tobillo quebrado en varias partes y la pelvis también, activaron todos los sistemas de rescate en helicóptero y me trasladaron a la clínica”.

.

LA NACION