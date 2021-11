“Quiero cumplir mi sueño”: trabaja de albañil desde los 14 años, estudió informática y busca un puesto en el sector

Leandro Bolaño tiene 19 años y desde hace cinco trabaja como albañil con Roque, su papá, y Raúl, su abuelo. Durante la cuarentena estudió soporte técnico y ahora busca una oportunidad en el sector IT. En las últimas horas, conmovió a los usuarios con un sentido posteo que realizó en LinkedIn donde contó su historia. En diálogo con LA NACION, reveló por qué eligió el mundo techie y cuáles son sus sueños a concretar.

“Mi nombre es Leandro, tengo 19 años, soy de Tigre, provincia de Buenos Aires. Hoy, como cada semana, sigo adelante con la búsqueda de una oportunidad en el mundo IT. Desde los 14 años que ayudo a mi papá y a mi abuelo en trabajos de albañilería, ya que siempre fuimos el sustento del hogar”, comenzó el joven, que en 2019 egresó de la Escuela número 15 de General Pacheco con un título de Bachillerato en informática.

Leandro confió a LA NACION que es el mayor de tres hermanos y que, apenas pudo, empezó a acompañar a su papá y a su abuelo en su labor. “Siempre que ellos necesitan alguna ayuda estoy ahí desde chico para acompañarlos”, señaló y resaltó que de sus familiares aprendió a trabajar en equipo.

El posteo que Leandro Bolaño realizó en LinkedIn en busca de oportunidades laborales en el sector IT LinkedIn/ Leandro Bolaño

En su publicación, el joven detalló: “En enero de este año, Junior Achievement Argentina y Google me dieron la posibilidad de capacitarme mediante diversas certificaciones para ser un profesional brindando soporte IT. Te pido por favor a vos que estás leyendo este posteo que me ayudes reaccionando o compartiendo mi publicación y así poder llegar a cumplir mi sueños de poder mejorar mi realidad laboral, ayudando a mi familia”.

El joven recordó en diálogo con este medio que cuando terminó el colegio no tenía una orientación definida y comenzó a buscar qué carrera estudiar. Sin embargo, en ese período lo sorprendió la pandemia de coronavirus y la cuarentena, y tuvo que permanecer encerrado en su casa.

Lejos de quedarse quieto, descubrió que podía aplicar a una beca con la mencionada organización y se postuló. De 3000 personas quedaron 200: él fue uno de los afortunados. “Hoy en día, en la Argentina principalmente, soporte IT es un puesto donde no muchas personas llegan, un puesto muy buscado por las empresas”, sostuvo sobre lo que lo llevó a incursionar en este sector.

Leandro Bolaño es de Tigre, tiene 19 años y busca oportunidades en el sector tecnológico LA NACION

“Con la tecnología empecé en la cuarentena, cuando nadie podía salir, lo único que me quedaba era estar en la computadora. Un día se me presentó la opción de Junior Achievement Argentina, que le daban una oportunidad a chicos que no tenían experiencia con la tecnología de hacer un curso y empezar a profundizar en el área”, reveló sobre esta chance que era gratuita, virtual y le permitiría crecer profesionalmente y ayudar a su familia.

El proceso de selección previo al curso duró dos semanas. Allí les hicieron una introducción al sector IT y Leandro recuerda una pregunta que le cambió radicalmente la idea que tenía acerca de este mundo. “Nos preguntaron: ‘¿Para ustedes cómo viaja Internet?’. Y para una persona que no conoce, la respuesta típica es por satélites. Cuando nos dijeron que pasa por un cable por abajo del mar se nos explotó la cabeza”.

Además de abrirle la mente, esta capacitación le abrió un nuevo camino en el mercado laboral. Hoy, Leandro quiere empezar a trabajar en este rubro, pero también tiene ganas de seguir estudiando. “Primero me gustaría conseguir mi primer trabajo, tener experiencia y saber qué me gusta porque me quiero profesionalizar. Ahora sé que quiero estar en el mundo IT, pero precisamente no sé en qué enfocarme”, detalló a LA NACION.

El diploma entregado por Google a Leandro Bolaño por el curso de soporte técnico IT LA NACION

“Tu familia debe estar orgullosa de vos”

La publicación de Leandro en LinkedIn generó más de 15 mil “me gusta” y cientos de comentarios, que él se ocupó de responder uno por uno. “Tu familia debe estar muy orgullosa de vos, estoy segura que todo el trabajo duro y el esfuerzo van a rendir sus frutos”, le dijo un usuario.

Mientras que otro resaltó: “¡Muy edificante tu historia! Verás como pronto todo tu esfuerzo rinde frutos. Felicidades, no hay mejor reputación que de alguien que no tiene miedo al trabajo duro”.

Su posteo se llenó de palabras de apoyo y de gente que quería conocerlo. También de personas que se sintieron identificadas con su historia. “Leandro, te felicito con todo mi corazón, estoy parecido a vos, ayudo a mi familia con trabajos de albañilería y servicios generales, pagándome de a poco cada cursito, entiendo lo que es darle a pulmón. No te rindas hermano, que lo vas a lograr, te lo prometo”, le escribió un usuario.

Respecto de por qué se le ocurrió realizar esa publicación en esta red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo, indicó que buscaba salir un poco de la búsqueda habitual de trabajo, de ingresar a páginas web y mandar CV. “Quería probar a ver qué pasaba, si llegaba a otros lugares. La diferencia entre la búsqueda laboral común es que en LinkedIn tenés muchos más contactos con gente que trabaja en las empresas”, resaltó.

En la red social de empleo, Leandro se describe como “una persona que está dispuesta a tomar retos y a aprender”, y eso es lo que conmovió a aquellos que leyeron su publicación, que pese a que las oportunidades no se le dieron servidas, no se rindió, fue en busca de ellas y quiere continuar superándose.

Consultado en torno a qué consejo le daría hoy a un joven que se encuentra en su misma situación, respondió: “Le diría que empiecen, en internet hay muchas capacitaciones, son gratis. Les diría que no tengan miedo, hay mil cosas nuevas para aprender en el mundo virtual, nunca se van a quedar sin contenido”. Además, recordó que es un espacio donde “hay mucho trabajo y muchos puestos sin ocupar”.

Hoy Leandro sueña con que lo llamen de alguna empresa para trabajar y poner a prueba sus nuevos conocimientos. Pero también reconoce que a futuro le encantaría poder viajar y capacitarse en el exterior. “Sería una muy linda experiencia”.