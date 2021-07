Se quedó sin trabajo, pegó su currículum en la calle y recibió una oferta abrumadora

Un hombre salió a la calle a pegar el currículum que él mismo hizo a mano y su iniciativa se volvió viral en las redes sociales. Se trata de Ángel Medina, de 44 años de edad y oriundo de México, quien despertó el interés de muchas personas dispuestas a darle empleo, luego de que los vecinos se solidarizaran y subieran las fotos de su hoja de vida a las redes para amplificar su mensaje.

La historia detrás del CV viral se dio en Hermosillo, Sonora, México. Después de perder su empleo, producto de la pandemia, y a falta de los recursos necesarios para imprimir un documento, decidió redactar su hoja de vida en un cuaderno y salió a distribuirlo por las calles de la ciudad. Según citan los medios locales, el hombre recibió cerca de 30 ofertas de trabajo.

Durante la cuarentena, Medina perdió a su hijo y se quedó sin empleo a causa del Covid-19. A pesar de las dificultades, el hombre recorrió las calles de Hermosillo pegando su improvisada hoja de vida en los lugares más transitados y el esfuerzo valió la pena ya que recibió propuestas desde distintos estados de México.

“Busco trabajo en rancho, tengo experiencia en el manejo de ganado, también sé capar, ordeñar, hago queso y domo potros. Mi nombre es Ángel Medina, de 44 años, sin malos vicios“, indica el Currículum Vitae que escribió en la hoja de un cuaderno con espirales. En ese breve texto, el hombre destacó sus habilidades en el campo y dejó su número de contacto.

Medina hizo su CV a mano, lo pegó en los postes del tendido eléctrico y sus vecinos lo hicieron viral en las redes sociales

Al ver las páginas colgadas en los postes de luz, los vecinos de la ciudad se conmovieron por la iniciativa del hombre y decidieron viralizar su CV en las redes sociales con el propósito de ayudarlo a cumplir con su objetivo. En apenas unas horas, Medina recibió una treintena de ofertas laborales. “Gracias a eso me llamaron desde Guadalajara para ofrecerme trabajo.

Medina contó a un medio local que producto de la pandemia también perdió a un hijo Gentileza: El Imparcial

Lo que yo quería era trabajar y gracias a Dios ya tengo trabajo”, dijo al diario local El Imparcial. “Voy a trabajar con un señor en una palapa que está en San Pedro, allá me voy a quedar y voy a cuidar el negocio, y está bien porque la verdad me urgía conseguir trabajo, porque mi hijo estudia y trabaja pero como ahorita no hay trabajo ahí está en la casa”, añadió.

