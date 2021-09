El conmovedor video de un albañil que llora por tener que pasar su cumpleaños en soledad

La mayoría de las personas suelen disfrutar del día de su cumpleaños porque, además de celebrar un año más de vida, sirve para estar con los seres queridos. Pero para desdicha de algunos, están quienes no tienen la suerte de pasar acompañados el festejo y no tienen a nadie con quien poder celebrar. Esta situación le ocurrió a un joven albañil y la triste circunstancia se viralizó en las redes sociales porque el obrero no pudo evitar romper en llanto mientras comía su torta de aniversario.

“Qué triste es estar a solas”, escribió el usuario de Tik Tok llamado @draculin7 (cuyo nombre real es Juan Manuel Ramón). En el video, se puede ver al obrero que se encuentra sentado sobre el colchón de su cama y tiene una porción de torta en la mano para “celebrar” su cumpleaños sin compañía y muy triste por la penosa realidad.

“Aquí festejando mi cumpleaños. Me compraron un pastel. La bronca es que no hay con quien lo comparta“, dijo el albañil mientras comienzan a llenarse de lágrimas sus ojos y su voz empieza a entrecortarse de la emoción. Y concluyó: “Pero está bueno...”. A continuación, apagó la cámara.

Un albañil llora por pasar su cumpleaños solo y el video se hace viral en TikTok

El video se viralizó en las redes sociales dónde superó los 66 millones de reproducciones. Además, alcanzó más de nueve millones de “me gusta” y casi medio millón de comentarios de otros usuarios que se conmovieron por el desgarrador mensaje.

Los seguidores mostraron una enorme empatía con el albañil y manifestaron diversas palabras de apoyo para animarlo y pedirle que no se rindiera. “Estar solo no es tan malo, pronto llegará gente que te acompañe”, escribió un usuario. “No te aflijas, así andamos todos”, expresó otro. “No estás solo hermano”, dijo un tercero. “Animate, te queremos”, declaró uno más.

El tiempo terminó sorprendiendo al obrero porque no solamente recibió el mensaje de apoyo de cientos de desconocidos que se sintieron cercanos a su situación, sino que logró que miles comenzaran a seguirlo.

El albañil festeja que alcanzó un millón y medio de seguidores

El albañil publicó un nuevo video para festejar que sumó medio millón de seguidores de su cuenta y agradecer las muestras de apoyo que recibió y en una transmisión en directo, hunde su cara en una torta mientras sonríe de alegría.

En la actualidad, @draculín7 suele compartir videos de su trabajo como albañil y algunos otros con contenidos más divertidos. También interactúa con sus seguidores, muestra sus pasos de cumbia y algunas curiosidades de su vida cotidiana.

Desde que publicó el famoso video, la vida de Ramón cambió por completo y espera que en algún momento pueda generar más contenido con mucha popularidad como el de su solitario cumpleaños.

LA NACION